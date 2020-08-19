Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

Украинские СМИ подтвердили, что операция с задержанием в Минске 33 российских бойцов частного охранного предприятия разрабатывалась Службой безопасности Украины. Фото: кадр с видео

Украинские СМИ подтвердили, что операция с задержанием в Минске 33 российских бойцов частного охранного предприятия разрабатывалась Службой безопасности Украины. По данным главреда украинского портала Цензор.нет Юрия Бутусова, спецоперация готовилась около года. План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо. Резкое ухудшение самочувствия должно было накрыть сотрудника СБУ, который находился на борту. После чего «вагнеровцев» задерживали — и далее судили как участников боевых действий на Донбассе. Таков был гениальный план.

Но что-то пошло не так. Операция была перенесена на неделю - по настоянию главы администрации президента Зеленского, Андрея Ермака. А когда она и вовсе провалилась, украинский лидер снял с должности руководитель Главного управления Разведки (ГУР) Василия Бурбу, который заявил, что провал произошел из-за предательства. Официальный же Киев в лице того же Ермака поспешил назвать вышеназванную публикацию «спланированной дезинформационной компанией». Причем, разумеется, российской!

Генерал запаса ФСБ Александр Михайлов прокомментировал эту ситуацию для сайта kp.ru.

- Операция украинского СБУ должна была завершиться посадкой самолета, с группой из трех десятков наших граждан, где-то на Украине… Это для спецслужб история нормальная или выбивается из разведэтики?

- Ну какая этика у нынешнего СБУ? Но надо признать, что подготовили они операцию неплохо. И им даже могла эта операция и удастся. Они показали, что при всех косяках, они на что-то еще способны. Понятно, что за их спиной стоят серьезные структуры, но и сами украинцы тоже не лыком шиты.

- Они говорят, что год прорабатывали операцию.

- Некоторые операции рождаются в течении минут или часов. Все зависит от багажа, с которым они подходят к решению проблем.

- «КП» опубликовала итоги расследования по тому, как СБУ готовила эту провокацию — с именами, адресами, маршрутами…

- Думаю, такую сложносочиненную схему СБУ подсказали «старшие товарищи». Полагаю, эта многоходовка — коллективное творчество украинцев и их «кураторов». Теперь итоги операции дадут им возможность провести работу над ошибками. Они не продумали момент с заказом билетов через российские ресурсы.

- Украинские СМИ сообщают, что совещание с президентом Зеленским было 24 июля, когда россияне уже направлялись в Белоруссию, но по настоянию главы администрации Ермака финал операции сдвинули, а позже уволили главу Главного управления разведки Бурбу — из-за неудачи?

- Мы спешим делать выводы, не зная причин. Причины для увольнения главы разведуправления могут быть разные. Кто ему вменял предательство внутри структуры? Руководство страны или журналисты, которые выдвигают такие домыслы? В президентском указе обычно пишется просто «освободить от занимаемой должности в связи с..» Причина обычно нейтрально окрашенная. Претензии руководству внешней разведки могут быть высказаны в устной форме.

- Украинские СМИ прямо говорят о наличии крота в спецслужбах, из-за которого Москве и стало известно о спецоперации.

- Я полагаю, что наши спецслужбы и без всякого «крота» должны были заинтересоваться этой историей. Не знаю, кто заинтересовался первым — наше ФСБ, ГРУ или ФСО — тем, что происходит с российскими гражданами в Минске. Начали искать концы. И аналитически смогли выйти на ту схему, которую первой описала «Комсомолка». Ну а что тут вскрывать — что была спецоперация СБУ? Ну, вот они сейчас фактически сами это признали. Мы не могли не отреагировать на то, что более, чем три десятка граждан РФ обвинены в тяжком преступлении. Причем обвинили не только «33 богатыря», но и все государство! Спецслужбы не могли не начать разбираться в происходящем. И, складывая пазлы, получили картину: а вот это кто именно инспирировал? Сегодня технические возможности позволяют отследить все этапы.

- Провал операции — большой прокол спецслужб?

- Схемы, с которыми и мы сталкиваемся, бывают уже давным-давно отработаны. В нашей практике подобные операции были. В том числе знаменитая операция «Трест» когда выводили Бориса Савинкова, одного из лидеров Боевой организации партии эсеров. Тогда на территории СССР была сформирована некая организация - она представляла интерес для антисоветских сил за рубежом, антисоветского подполья.

Вообще, в работе любой спецслужбы главное не повторяться — хотя бы в деталях. Наши здесь сработали грамотно. Это даже не урок — это некая схема: вот такая ситуация возникла вот как на нее реагировать.