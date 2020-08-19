Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии

Джо Байден - кандидат в президенты США Фото: EAST NEWS

Продолжающийся общенациональный съезд Демократической партии США возвел в ранг официального кандидата в президенты Джо Байдена. Была соблюдена необходимая формальность в виде голосования делегатов съезда.

Свою предвыборную кампанию Байден продолжит под лозунгом «Кто, если не мы?».

- Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он в корне и навсегда изменит характер народа, изменит то, кто мы есть. Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит, - заявил он.

Поначалу в успех Байдена мало кто верил, его даже называли наислабейшим кандидатом от демократов.

В большую политику он пришел в 1972 году, когда впервые был избран в Сенат от штата Делавэр, став сенатором в возрасте 30 лет. Потом последовали еще пять переизбраний. Кстати, все эти годы он считался не самым зажиточным членом американского парламента.

В политической карьере Байдена есть свои черные пятна. Например, когда-то он выступал за расовую сегрегацию в школах. В 1990-е считался ярым гомофобом, поскольку поддерживал законы, запрещавшие гомосексуалам служить в армии. В 2004 году, когда США вторглись в Ирак, был единственным демократом, поддержавшим решение тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.

Свои промахи политик принялся минимизировать в период президентства Барака Обамы, который сделал Байдена своим заместителем. На посту вице-президента США Байден отстаивал права афроамериканцев, лично регистрировал однополые браки и поддерживал вывод войск коалиции из Ирака.

Столь популярные в последнее время обвинения в сексуальных домогательствах не обошли его стороной: Байдену ставили в вину нездоровую любовь к объятиям с молоденькими девушками, которых он заодно целовал, а также… вдыхал запах их волос. Была попытка накопать на него компромат и пожестче – а именно сексуальное насилие - но неопровержимых доказательств тому не нашлось.

Байден был дважды женат. После гибели в автокатастрофе первой супруги Нелии и дочери Наоми он познакомился с учительницей английского языка Джилл, с которой живет до сих пор. Пара воспитала четверых детей, включая двух сыновей Джо от первого брака.

Бо Байден был генпрокурором штата Дэлавер, он умер от рака в 2018 году. Хантер Байден доставил отцу немало хлопот. Он оказался втянут в скандал с компанией Burisma, добывающей нефть и газ на Украине, который перетек в политическую и коррупционную плоскость. Разбирательств на тот момент удалось избежать только потому, что за сына вступился папочка, который на тот момент неофициально курировал в Белом доме украинское направление. С началом предвыборной кампании о деятельности Burisma вспомнили вновь.

В случае победы Байден станет самым старым президентом в истории США: в ноябре этого года ему исполнится 78 лет.

Что же касается векторов международной политики, то с его приходом в Белый дом они однозначно изменятся: Байден выступает за вывод войск из Афганистана, при этом он выступает за сохранение военного присутствия США за границей и поддержку НАТО. Байден также уже заявил, что будет проводить жесткую политику в отношении России, оправдывая это непонятными мотивами.

- У меня были очень откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом, и это, похоже, одна из причин, по которой он не хочет видеть меня на посту президента США, - сказал Байден.

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ:

- Шансы на победу у Байдена есть, но пока они не 100-процентные. Тот разрыв, который был в июне (10%), сократился. Отдельные опросы показывают, что у Байдена вообще нет преимуществ перед Трампом.

Кроме того, Трамп сейчас активизировал свою предвыборную кампанию, и в пику демократам, которые проводят свой съезд онлайн с записанными заранее выступлениями, сейчас совершает поездку по штатам.

Байден никогда не был лидером. Его оговорки и ляпы, которые высмеивают журналисты, называя их признаками старческой деменции, были всегда. Даже Мишель Обама не удержалась: «Он, конечно, неидеальный, он об этом сам скажет».

Нет у Байдена безоговорочной поддержки и среди самих демократов - треть голосов на съезде все-таки у Берни Сандерса. Но в съезде участвовали люди политически сознательные и активные, готовые поддержать кого угодно, лишь бы не победил Трамп. А вот станут ли рядовые демократы голосовать за Байдена - это вопрос. Они могут и воздержаться.