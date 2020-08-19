Подсчитано, сколько миллиардов потратил ПСЖ, чтобы впервые сыграть в финале Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории добрался до финала Лиги чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучший клуб Франции «Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории добрался до финала Лиги чемпионов. Цель стать командой №1 в Европе была поставлена в 2011 году. Именно тогда ПСЖ выкупил принц, а ныне эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани. Спустя 9 лет ПСЖ – в шаге от мечты. 23 августа команда играет в финале Лиги чемпионов. Но сколько миллиардов ушло на то, чтобы в воскресный вечер оказаться на поле «Эстадио да Луш»?

КЛУБ КАТАРЦАМ ПОМОГАЛИ ПОКУПАТЬ САРКОЗИ И ПЛАТИНИ

В 2011 году ПСЖ был европейским середняком, погрязшим в долгах. Но катарцы очень хотели войти в европейское футбольное общество. Им нужна была команда с хорошей историей, с приличной базой фанатов, в большом европейском городе. Все совпало как нельзя лучше: футбольный Париж, где полно арабов, нуждался в больших деньгах.

Официальная цена ПСЖ – 50 млн евро. Именно столько катарцы отдали за 70 процентов акций. Но на самом деле клуб обошелся намного дороже. Пришлось оплатить долги команды (порядка 48 млн евро), а самое главное вложиться во весь французский футбол. Катарская телекомпания выкупила телеправа на показ матчей Лиги-1 за 300 млн евро! И это тоже была часть сделки по покупке ПСЖ.

У таких безумных сделок должны быть высокие покровители. История с продажей ПСЖ не обошлась и без них. Французские СМИ писали, что сам президент Франции (по совместительству болельщик ПСЖ) Николя Саркози курировал контракт. А пробивал его глава ФИФА Мишель Платини. Якобы за это сын Палтини получил высокую должность у катарцев.

Команда "Пари Сен-Жермен" празднует победу в полуфинале кубка УЕФА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СКОЛЬКО ПОТАРТИЛИ НА ТРАНСФЕРЫ

День, когда катарцы купили ПСЖ, стал поворотным в мировом футболе. Самый богатые люди мира и раньше владели футбольными командами. Но столько миллиардов, сколько в эпоху заоблачных цен на газ и нефть готовы были выкладывать арабы, не мог потянуть ни один Абрамович.

А ПСЖ буквально швырялся деньгами. Постоянно повышая ставки, арабы довели цены на футбольным рынке до кипения. А самой их крупной покупкой стал бразилец Неймар – за него катарцы отвалили «Барселоне» 222 млн евро! До сих пор это самая большая трансферная сделка в истории футбола.

Но были и другие. За Киллиана Мбапе ПСЖ заплатил 145 млн евро, причем форварду тогда не исполнилось еще и 19 лет. Остальные трансферы тоже выглядят впечатляюще - Эдинсон Кавани (64,5 млн), Анхель Ди Мария (63 млн), Мауро Икарди (50 млн), Давид Луис (49,5 млн)…

Скрупулезные статистики ресурса MisterChip подсчитал, что за 9 лет ПСЖ потратил на трансферы более 1,3 млрд евро. Если бы катарцы вдруг решили купить всех игроков Российской Премьер-лиги из 16 клубов оптом, им бы обошлось это на 30 процентов дешевле.

Фанаты футбольного клуба отмечают победу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НА ЗАРПЛАТЫ 2 МЛРД

Но купить игроков – это только полдела. Надо платить им зарплату, а так же нанять тренера с именем. ПСЖ за 9 лет поменял нескольких наставников с очень громкими именами: Карло Анчелотти (2011 – 2013), Лоран Блан (2013 – 2016), Унаи Эмери (2016 – 2018). С ними расставались, выплачивая неустойки. А до финала команду миллиардеров довел только Томас Тухель. Кстати6 его зарплата оценивается в 5 млн евро в год.

Те же высоколобые статистики подсчитали, сколько денег тратил ПСЖ в эти годы на зарплаты игрокам. Получилось, что больше 2 млрд евро. А зарплатная ведомость парижан сейчас здорово превышает 300 млн евро в год. В мире не так много организаций, которые могут платить такие деньги 30 сотрудникам.

А в этих соглашениях встречаются очень забавные пункты. Например, Мбаппе требовал у катарцев оплату личного вертолета и 50 часов полетов на частном самолете по своим делам, а так же возмещение затрат на трех личных помощников и водителя. И это в придачу к тем 17 млн евро, что 21-летний форвард получает в год за игру в футбол.

Итого получается, что в сумме владельцы ПСЖ за эти 9 лет потратили никак не меньше 3 млрд евро. 23 августа станет известно, хватило ли этого, чтобы поднять над головой Кубок чемпионов.