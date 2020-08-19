Экстренный саммит ЕС по Белоруссии: выборы не признаём, но денег немного дадим

Вышедший к журналистам после саммита польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал проведения в Белоруссии новых выборов Фото: REUTERS

Посвященный ситуации в Белоруссии экстренный саммит глав государств и правительств стран, входящих в Евросоюз, закончился предсказуемо. Единая позиция ЕС по итогам белорусских выборов теперь объявлена официально: ЕС не признает их.

Недовольство Евросоюз подкрепит еще и санкциями. Они будут персональными и введены в отношении чиновников, ответственных за разгон протестных акций. Не исключено, что в их числе будет и Александр Лукашенко. Глава ЕС Шарль Мишель сказал, что ЕС изучает вопрос о включении Лукашенко в санкционный список. Также Мишель заявил, что санкции коснутся еще и тех, кто ответственен за фальсификации в ходе выборов, и что сам список будет значительным.

Вышедший к журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал проведения в Белоруссии новых выборов, на которые будут допущены международные наблюдатели, включая представителей ОБСЕ.

Гражданское общество Белоруссии получит от ЕС 53 млн. евро. Распределение средств произойдет через общественные структуры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен определила три цели, на которые деньги должны быть потрачены: на помощь гражданскому обществу, на поддержку пострадавших от действий правоохранителей во время протестов и на помощь в борьбе с коронавирусом. И добавила, что ЕС намерен поддержать мирную трансформацию власти в Белоруссии, которая должна происходить без внешнего вмешательства.

Похожее заявление сделала и немецкий канцлер Ангела Меркель, сказавшая, что Белоруссия должна обретать свой путь самостоятельно и посредством диалога внутри страны. Вмешательства извне, по словам Меркель, быть не должно.