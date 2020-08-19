Конкурс: «Пешеход! А как ты понимаешь слова безопасности?»

Такое поведение пешехода опасно для жизни и здоровья. Поэтому мы максимально стараемся говорить с вами о безопасности.

Найдите пост под названием «Пешеход! А как ты понимаешь слова безопасности?» в социальных сетях официальных групп «Комсомольской правды» - ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

В нем мы спрятали слова. Найдите их, выберите любые три и составьте на их основе связное предложение на тему безопасности на дороге с точки зрения пешехода. Добавляйте свои варианты в комментарии к посту. А наше жюри выберет лучших авторов в трех номинациях:

• Самый внимательный пешеход

• Самый дисциплинированный пешеход

• Самый прогрессивный пешеход

Будьте креативны, но не забывайте о теме: «Внимание на дорогу!». Каждый победитель получит приз - рюкзак, идеальный для любителей долгих пеших прогулок! И конечно, рюкзак снабжен светоотражающими элементами, которые сделают вас заметными на дороге в тёмное время суток.

Результаты финала будут опубликованы здесь 24 августа, а также в комментариях к посту.

Информацию о сроках конкурса и призах читайте в положении о конкурсе.