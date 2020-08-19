Мы будем жить теперь по-новому

Пандемия коронавируса, накрывшая планету в 2020 году, стала дополнительным триггером для изменения системы трудовых взаимоотношений в России. На этом фоне едва ли не единственным подходящим форматом деятельности в новых условиях стал сетевой маркетинг или, как принято называть его во всем мире, многоуровневый маркетинг (MLM — multilevel marketing). В России его иногда до сих пор путают с разного рода «финансовыми пирамидами», хотя разница очевидна. Финансовые пирамиды нацелены на увеличение количества людей, которые будут нести внутрь деньги. Сетевой маркетинг предполагает работу по продвижению реального товара или услуги и вовсе не гарантирует конкретные суммы доходности просто от вложенных денег, а требует умения продавать. От этих продаж и идет заработок.

Именно такая модель работы оказалась самой жизнеспособной в нынешнем чудном мире, а российские власти сделали все, чтобы люди, занятые в сетевом маркетинге, чувствовали себя спокойно. Фактически статус самозанятых — для него создан и работает полноценный закон с большим количеством льгот, — это и есть сигнал от государства, что сетевики воспринимаются как важный элемент движения всей российской экономики.

Ключевая особенность MLM, которая сейчас работает «в плюс» тем, кто в нем участвует, — это существенная экономия средств при достойном заработке и одновременно грамотном распределении своего собственного времени. Режим жесткой привязки к офису сильно ограничивает любого человека, а в сетевом маркетинге речь идет о том, что человек сам распределяет свое время. Кроме того, нет необходимости платить за аренду помещения, не нужно нанимать дополнительный персонал: все сбереженные средства, наоборот, могут пойти в карман продавцу. Стоит упомянуть еще и о том, что сетевая работа предполагает, что часть коммерческой прибыли будет разделена между продавцом и производителем — в 2020 году это смотрится гораздо логичнее, чем продажа своего фиксированного времени за стандартный оклад.

Чаще всего сфера MLM в России ассоциируется с продажами косметических средств, и в этом есть определенная логика. Самой крупной MLM-компанией в стране является Faberlic. Под этим брендом нам всем известна линия уникальной кислородной косметики, хотя сейчас Faberlic вышел за пределы сферы красоты и специализируется на продажах одежды, обуви и аксессуаров. Faberlic действительно можно назвать гигантом MLM, крупнейшей в России компании, работающей в этом секторе. Только в нашей стране в структуру компании входит около 1 млн консультантов (при том, что всего «сетевиков» в стране насчитывается около 5 млн человек). При этом ежегодно компания усиливает свои позиции на рынке: по итогам 2018 года, к примеру, Faberlic поднялся с 443-го на 384-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний страны. Прибыль и выручка стабильно растут примерно на 30% в год — цифры для честного бизнеса в России феноменальные.

При этом тот же Faberlic входит в Ассоциацию прямых продаж — профессиональное сообщество MLM-компаний. Это означает, что подобных результатов и Faberlic, и другие крупные игроки в индустрии добились не просто честным, а этичным путем. Ассоциация прямых продаж в своей работе руководствуется этическим кодексом, то есть обман потребителя или распространителя недопустим и чреват потерей репутации (почитать кодекс можно здесь). Такая политика оказывает влияние и на взаимоотношения компании и ее «работников»: если растет благосостояние компании, должно расти и благосостояние ее сотрудников.

Эту идеологию продвигает и Алексей Нечаев — человек, создавший Faberlic с нуля. С небольшой командой единомышленников он начал развивать этот проект ещё в те годы, когда в нашей стране мало кто понимал, что такое прямые продажи. Но, несмотря на то, что превратившаяся в международного гиганта Faberlic неразрывно связана с личностью её основателя, без которого проект просто не появился бы и не существовал бы все годы, Faberlic не является компанией вождистского типа и совершенно не похожа на секту.

Пионер прямых продаж в России, Faberlic чётко ориентирован на социальное партнёрство с участниками своей сети продаж и старается максимально стимулировать тех, кто хочет и может расти вместе с компанией. Нечаев разработал и продвигает систему стимулирования, с постепенно растущим уровнем вознаграждения. Его объём практически не ограничен и направлен на то, чтобы участник проекта не только развивался сам, но и подтягивал вверх тех, кого привлёк к совместной работе в компании. Прошедший 12 ступеней карьеры внутри Faberlic «сетевик» получает единовременную премию в 55 млн рублей. Руководство при этом честно предупреждает, что таких счастливчиков будут единицы, но сама по себе система стимулов, безусловно, прогрессивна, в отличие от типичной системы «кнута без пряника», принятой, чего уж греха таить, во многих российских компаниях. И это при том, что, помимо заботы о своих сотрудниках, Faberlic стоит на позициях социально ответственного бизнеса, то есть помогает детдомам, малообеспеченным семьям и благотворительным фондам, не выпячивая эту помощь как достижение, а считая ее чем-то самим собой разумеющимся.

Однако Faberlic — далеко не единственная компания, работающая по таким принципам. Другие MLM-компании не отстают. К примеру, российское подразделение Amway — компании, производящей продукцию для красоты, здоровья и дома и присутствующей на территории страны с 2005 года, — в 2018 году вышло на объем продаж в размере 15,7 млрд рублей. При этом компания сотрудничает больше чем с миллионом лояльных предпринимателей и покупателей, а численность ее сотрудников — около 500 человек. В Ассоциацию прямых продаж входят также, к примеру, Tupperware, Oriflame и Mary Kay — признанные мировые лидеры в области прямых продаж. Все они нацелены на благосостояние своих сотрудников, зависящее от их личной инициативы.

В обычной компании сотрудник, устроившийся на работу, очень сильно зависит в своём дальнейшем росте от расположения и воли начальства. Как бы он хорошо ни работал — он не может повысить себя, например, с должности рядового продавца до начальника отдела. В компаниях сетевого маркетинга каждый из участников сети продаж строит свою организационную структуру сам, в меру личного успеха, желания и способностей — сколько удалось набрать сотрудников, столькими и руководит, совместно со столькими и зарабатывает.

Такой человечный и ориентированный на личные способности каждого, на саморазвитие, подход дает знать о себе в общих цифрах. Компании, входящие в Ассоциацию, генерируют общий годовой оборот в размере 117-120 млрд рублей.

В эпоху, когда будущее человека зависит только от него и находится в его собственных руках, умение коммуницировать с другими людьми и быть полезными для них невозможно переоценить. MLM-сфера — ровно то место, где человек может найти для себя новый опыт и создать задел на будущее, а также место, где он может чувствовать себя спокойно в окружении единомышленников и настоящих друзей, готовых подставить свое дружеское плечо. В 2020 году это одна из самых нужных вещей на свете.