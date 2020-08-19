Чтобы даже не думали помешать: Какие боевые корабли Россия выдвинула на охрану строительства «Северного потока-2»

Плавучий трубоукладчик «Академик Черский» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Экзотичная» новость:

Россия привлекла боевые корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, «такая мера была обусловлена рисками провокаций со стороны отдельных государств». Эти государства дипломатично не были названы, но кто ж их не знает? США, Польша и некоторые другие страны не раз открыто заявляли, что они противники «Северного потока-2» и активно противодействовали его завершению. А Вашингтон в конце прошлого года даже наложил санкции на все компании, которые участвовали в строительстве. Швейцарская Allseas тут же трусливо отозвала свой трубоукладчик из Балтийского моря. Но США и этого показалось мало: они стали стращать санкциями и страховые компании, сотрудничающие с участниками строительства. И даже включили расходы на такие ограничения в… оборонный бюджет США!

По сути, грубая экономическая война была объявлена не только России, но и всем странам, которые участвовали (или намеревались участвовать) в проекте. Правда, Берлин несколько раз огрызнулся на Вашингтон.

Но Москва нашла выход из положения: плавучий трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко» пришли из Владивостока в Калининград. И на всем этом длинном пути возле них «челночным способом» дежурили российские боевые корабли.

Какие именно? – допытывался я у своих источников в Совбезе. Мне отвечали по-разному: «Напишите, что это были боевые корабли третьего, второго и первого ранга… Многоцелевые и противолодочные корабли… Корветы и фрегаты вас устроят?»…

ДОСЬЕ «КП»

Проект «Северный поток-2» представляет собой расширение действующего «Северного потока». Новый трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. метров газа в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер — «Газпром». Компании «Газпрома» осталось достроить 6% трубопровода. Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были построить еще в конце 2019 года. Завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

Ну а что же дальше?

«Академик Черский» находится в порту Мукран в Германии. Там расположена логистическая база «Северного потока-2». Конгресс США грозит Мукрану «финансовым разрушением», если он не выгонит наш трубоукладчик. Суда снабжения ждут команды в Калининграде.

И если махнуть рукой на американские угрозы и приступить к завершающей фазе строительства, то, не ровен час, дело может дойти до столкновений кораблей США и России на Балтике. Ибо для Вашингтона «Северный поток-2» - это гигантские не только экономические (кому будет нужен его дорогущий сжиженный газ в центральной Европе?), но и политические потери – Россия подсадит Германию на свою «голубую иглу». Тем временем Берлин все чаще подает Вашингтону сигналы, чтобы он не мешал выгодному для немцев контракту с Москвой. И тут уже искрит не меньше, чем тогда, когда Турция без «разрешения США» купила у России С-400. В рядах ключевых стран НАТО намечается еще один нешуточный раскол. Остается ждать, когда боевые корабли Германии и России вместе возьмут под охрану суда, завершающие «Северный поток-2». Ну чтобы уже совсем никто не мешал взаимовыгодной сделке…