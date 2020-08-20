Прощание с Валентиной Легкоступовой: прямая онлайн-трансляция

Певица Валентина Легкоступова Фото: Мила СТРИЖ

В Москве на Троекуровском кладбище 20 августа пройдет прощание артисткой Валентиной Легкоступовой. Она скончалась 14 августа в реанимации.

Напомним, вместе со своим мужем Юрием Фирсовым она находилась в наркологической клинике на реабилитации после многодневного запоя. Супруг Легкоступовой покинул клинику самостоятельно, а артистка - впала в кому. Ей сделали экстренную операцию, подключили к ИВЛ, но, к сожалению, ее не удалось спасти.

Смерть заслуженной артистки РФ потрясла всех - Валентине Легкоступовой было всего 54 года. На прощании ожидаются ее друзья и близкие, а также коллеги по звездному цеху.