"Фирсов мне угрожал": дочь Валентины Легкоступовой выступила с заявлением

Валентина Легкоступова с Юрием Фирсовым Фото: СОЦСЕТИ

Внезапная смерть Валентины Легкоступовой обрастает новыми скандальными подробностями. Как выяснилось, дочь артистки долгое время не могла связаться с родительницей по телефону. Как заявила Анетта Бриль, каждый раз, когда она звонила матери, трубку брал Юрий Фирсов и говорил, что Валентина Валерьевна спит и не может подойти. Когда же Анетта требовала позвать родственницу, то третий муж исполнительницы хита "Ягода-малина" начинал угрожать.

Дочь Валентины Легкоступовой выступила с заявлением. "Я не приезжала к маме две недели, потому что Юрий Фирсов мне угрожал. У меня есть все записи. Я боялась - у меня двое детей", - рассказала Анетта Бриль в эфире шоу "Пусть говорят".

По словам девушки, она появилась в квартире мамы вместе с подругой певицы. Родительница, по ее словам, выглядела вполне здоровой.

"У нее не было ссадин, ран на лице. Ничто не свидетельствовало о том, что у нее сотрясение мозга. Единственное, что меня смутило, - тело мамы было в синяках. Поскольку они оба были в состоянии опьянения, мы отвезли их в наркологичку. Уже потом выяснилось, что Фирсов в этой клинике два раза в год проходит лечение от алкоголизма", - добавила Бриль.

Она также отметила, что с угрозами со стороны третьего мужа Легкоступовой сейчас разбирается Следственный комитет. "Я не имею права разглашать то, что он говорил. Когда следствие вынесет свое решение, все это всплывет. Фирсов был сильно пьян. Возможно, там был не только алкоголь, но и что-то еще", - объяснилась наследница звезды в эфире программы.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в реанимации, не приходя в сознание, 14 августа. 54-летняя звезда была доставлена в столичную клинику в коме. Ей сделали экстренную операцию, подключили к аппарату ИВЛ. Однако все усилия врачей оказались тщетны. Прощание с вокалисткой состоится 20 августа в полдень на Троекуровском кладбище.

Певица Наталья Штурм отметила, что все расходы на похороны взяла на себя дочь артистки, передает 5-tv.ru. Анетте финансово помогают друзья и коллеги певицы. "Кто чем может. Фирсов ничего не заплатил, ни копейки! Он только ходит и зудит, что надо было ее прах развеять над Канарами, как она говорила", -высказалась Штурм, имея ввиду последнюю волю» певицы, которую она озвучила мужу.

Штурм также заявила: "Он - человек, который вторгся в чужую жизнь и уничтожил ее, лишив и внуков бабушки, и обоих детей матери. Я уверена, его не хотят видеть на похоронах".

Ранее определился круг наследников, которые могут претендовать на имущество Легкоступовой. Среди них муж Юрий Фирсов, мать певицы Галина Ивановна, дочь Анетта Бриль и сын Матвей Григорьев.