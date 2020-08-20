Малый повзрослел: выживет ли Белоруссия без старшего брата в лице России

Вечерний митинг оппозиции в Минске. Фото: Александр КОЦ

Протесты в Белоруссии все наперебой сравнивают с Майданом. Но ведь если в Киеве народ активно выступал за европейское будущее Украины (а заодно и против сближения с Россией), в Минске и других городах республики лозунгов про Евросоюз и НАТО не слышно – по крайней мере пока.

Тем не менее многие эксперты уверены, что смена власти в стране, если она случится, может привести и к изменению внешнеполитического курса. То есть удалению от Москвы. Оппозиция уже предлагает выйти из Союзного государства, Таможенного союза и других объединений. Давайте посмотрим, к чему приведет развод Минска с Москвой.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ТРУБОЙ

Вообще если смотреть только на сухие цифры статистики, выяснится удивительная вещь. По основным показателям Белоруссия сегодня – производитель и экспортер энергоресурсов. Этакая энергетическая сверхдержава с населением в пол-Москвы.

Главная статья белорусского экспорта – это минеральные продукты. Сюда входят и, например, калийные удобрения, которые производят на «Беларуськалие», и нефтепродукты. Причем важно, что все это покупают в основном в Европе, то есть за этот товар Минск получает оплату в твердой валюте. Российский рубль, например, не может похвастаться устойчивостью к колебаниям.

Слышали что-нибудь про белорусские нефтяные месторождения? Они, конечно, есть, в год там добывают от силы пятую часть того, что страна продает в Европу. Основу же белорусского экспорта бензина дизтоплива и всего в таком духе составляет сырье из России. В стране есть 2 больших нефтеперерабатывающих завода – осколка единой советской системы.

- Белоруссия 25 лет имела огромные преференции: закупала нефть по внутрироссийским ценам, а потом продавала продукты переработки по мировым. Разница и позволяла формировать бюджет страны, - говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Рустам Танкаев. Фото Михаил Терещенко/ТАСС

Правда, сейчас гуманитарная помощь сырой нефтью братскому народу закончилась. В России в разгаре так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. С производителей перестанут брать экспортные пошлины – плату за то, что вывозят сырье из страны. Но российская казна эти деньги не потеряет, их «зашьют» в налог на добычу полезных ископаемых.

В этой схеме не нашлось место белорусским НПЗ.

- Российские перерабатывающие предприятия начнут получать дотации от государства, ведь для них закупочная цена поднимется, - объясняет Танкаев. – И белорусы хотели такую же компенсацию.

Но договориться не получилось, и Минск пошел в разнос. Стали покупать норвежскую нефть и даже черное золото из США. Представляете, как его доставляют в страну, у которой нет выхода к морю?

- За последние 10 лет Белоруссия не раз закупала партии сырья в других странах. Пробовали варианты. И каждый раз оказывалось, что себе в убыток, – отметил Рустам Танкаев.

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА РЕВОЛЮЦИИ

Впрочем, все это далеко от народа. Куда ближе и понятнее ситуация с белорусскими продуктовыми магазинами, которые появились по всей стране. Главный товар там, если верить статистике (см. графику), молочка во всех видах и проявлениях. Порядка 15% ассортимента молочки в российских магазинах – белорусского происхождения.

- Это существенная часть доходов белорусских производителей, - говорит гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. – Но предприятия там продолжают работать, у поставщиков давние налаженные связи с российским рынком. Не думаю, что из-за событий в стране что-то изменится.

Если представить какой-то коллапс, то пострадают, как это нередко бывает, самые бедные граждане России. Ведь белорусские продукты оказываются конкурентноспособны на рынке большого соседа за счет своей цены. Так что без молока не останемся, разве что платить за него придется чуть больше.

Митинг сторонников президента Лукашенко 19 августа. Фото: Александр КОЦ

- Секреты успеха сельского хозяйства Белоруссии давно никакие не секреты. Во-первых, отрасль пользуется в стране колоссальной поддержкой государства, - объясняет заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. – Во-вторых, белорусским производителям не нужно платить пошлины при ввозе товара в Россию – у нас же Таможенный союз. А в-третьих, они работают на дешевом электричестве и дешевом топливе.

Понятно, что низкие цены на энергоресурсы обеспечены многолетними поблажками сто стороны Москвы. Эксперты в один голос уверяют, то, как только нефть и газ республика начнет закупать по рыночным ценам, себестоимость продукции резко вырастет, и все очарование белорусских продуктов для российских потребителей быстро развеется.

Уж что-что, а обеспечить себя продуктами мы сможем – пятилетка продовольственного эмбарго это показала. Например, по мясу птицы, которое тоже везут из Белоруссии, у нас и так перепроизводство.

Получается, наслаждаться белорусской молочкой будет Европа?

- Это большой миф, что стоит в стране установиться «демократическому», по мнению Запада, режиму, как ей откроется дивный новый мир объединенной Европы. Посмотрите на Украину – она интересует Европу только как рынок сбыта, никто не заинтересован в том, чтобы развивать тут производство, - сказал в эфире радио «КП» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – Полагаю, в Белоруссии останется разве что сельское хозяйство, и то, скорее, для внутренних нужд. А люди вынуждены будут уезжать на заработки, как украинцы, молдаване, прибалты. Белоруссия интересует Запад только в одном качестве – как инструмент сдерживания России.

ВОПРОС РЕБРОМ

А нам хоть бы хны?

Судя по всему, Белоруссия в случае резкого разрыва партнерских отношений с Россией пострадает очень серьезно. А заметим ли мы потерю бойца?

Где же брать гигантские карьерные самосвалы, если не на БелАЗе? А ведь эти машины очень важны для угольной промышленности. Но тут штука в том, что российские покупатели и белорусский продавец взаимно зависят друг от друга. Примерно 3 из 4 новых БелАЗов отправляются в Россию. И если допустить, что страна по каким-то идейным соображениям перестанет нам их поставлять, завод просто не сможет работать в нынешнем виде.

Ощутимой будет потеря белорусских тракторов. Во-первых, потому что они популярны и у фермеров, и у коммунальщиков многих российских городов. А во-вторых, потому что у нас с десяток заводов, где собирают «Беларусов» из поставляемых от соседей комплектующих.

Критически важна для России, как говорят эксперты, продукция Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Конечно, это не такой раскрученный бренд, как тот же БелАЗ. Но там делают многоосные шасси для наших «Искандеров», а также для межконтинентальных и крылатых ракет. Разумеется, такое производство можно организовать и в России, но на это потребуются время и деньги.

А еще мы останется без контрафактных европейских продуктов. Когда было введено эмбарго, белорусы не растерялись и стали переупаковывать у себя западную снедь. Отсюда знаменитые белорусские креветки. За 5 лет тут навели какой-никакой порядок, но поступления переупакованной еды, пусть и в гораздо меньшем объеме, чем поначалу, продолжаются.

НАГЛЯДНО

Что Белоруссия поставляет в Россию...

Сыры и творог – 6,9% всего экспорта республики в нашу страну

Грузовые автомобили – 5,5%

Сливочное масло – 2,7%

Тракторы и тягачи -2,4%

Запчасти для автомобилей и тракторов – 2,2%

Мебель – 2,1%

Молоко и сливки – 1,9%

Говядина – 1,6%

Мясо птицы – 1,6%

Всего в 2019-м поставок на 13,6 млрд долларов (+4,5% к 2018-му)

… и что получает взамен

Сырая нефть – 29,9%

Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 12%

Легковые автомобили – 4,3%

Отходы и лом черных металлов – 1,5%

Общий объем импорта из России в 2019-м – 21,9 млрд долларов (-2,8% к 2018-му).

По данным посольства Белоруссии в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: «Если народ пойдет по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется»

Разбираемся в последствиях разворота на Запад (подробнее)