Эксперт: «Если народ пойдет по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется»

Ломать не строить, так что сразу же возникает вопрос, а что будет вместо «старого мира»? Фото: REUTERS

Протесты в Белоруссии все наперебой сравнивают с Майданом. Но ведь если в Киеве народ активно выступал за европейское будущее Украины (а заодно и против сближения с Россией), в Минске и других городах республики лозунгов про Евросоюз и НАТО не слышно – по крайней мере пока.

Тем не менее многие эксперты уверены, что смена власти в стране, если она случится, может привести и к изменению внешнеполитического курса. То есть удалению от Москвы.

- У протестующих просто нет другой идеологии, кроме национализма, - уверен белорусский политолог Алексей Дзермант. – Позиции коммунистов слабы, либералы фактически примкнули к националистам. Образ зажиточной, «свободной» Польши в глазах среднего класса выглядит намного более привлекательно, чем Россия, которая для большинства ничем от лукашенковской Белоруссии не отличается.

По сети уже бродит программа белорусской оппозиции. Среди первоочередных мер: выход из Союзного государства, Таможенного союза и ЕАЭС. Настоящий разворот на Запад.

Ломать не строить, так что сразу же возникает вопрос, а что будет вместо «старого мира»?

- У нас перед глазами пример Украины. Что-то я не видел, чтобы там за последние 6 лет что-то создали, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – Во времена премьер-министра Гройсмана удалось добиться определенной макроэкономической стабильности, но сделано это было за счет дискредитации национального производителя, за счет вписывания страны в невыгодные ей международные финансовые обязательства. Боюсь, это ждет и Белоруссию. Если она будет идти по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется.

Протесты в Белоруссии все наперебой сравнивают с Майданом. Фото: REUTERS

В первую очередь это означает проблемы реального сектора экономики. То есть тех самых заводов, чьи рабочие сейчас устраивают забастовки.

- Пожалуй, главное достижение Лукашенко за четверть века – это сохранение рабочих мест у себя в стране. И именно это будет разрушено в первую очередь, - уверен Брутер. – Страна превратится в производителя и частично экспортера сельскохозяйственной продукции. Ничего из того, что сейчас держит белорусов дома, работать не будет. Они примкнут к украинцам, молдаванам и прибалтам, которые вынуждены уезжать на заработки за границу.

По словам эксперта, Белоруссия представляет для Запада интерес ровно в одном качестве – как средство сдерживания России.

- Они не хотят, чтобы наше влияние имело место где-либо, - заявил Брутер. – Приоритет Запада, которым он всегда будет руководствоваться – слабая Россия, зависимая и не имеющая возможности проводить свой внешнеполитический курс.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что потеряет Россия?

Кроме политического влияния у нашей страны есть и чисто финансовые интересы. Россия – главный покупатель белорусских товаров. Если в республике появятся новые власти, которые принципиально захотят минимизировать отношения с Москвой, часть товаров мы сможем заместить. Но только часть.

Например, без белорусской молочки и другого продовольствия (а это самая большая часть их экспорта в Россию) мы проживем – хватит и своего. Как и без грузовиков производства Минского автомобильного завода. Его продажи в Россию за год – это капля в море по сравнению с объемами КамАЗа.

А вот без чего сложно будет обойтись, так это без продукции Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Бренд не такой раскрученный, но от этого не менее важный. Его многоосные шасси используют для многих российских межконтинентальных и крылатых ракет, а также для «Искандеров».

Непросто будет и без карьерных самосвалов БелАЗа, но тут две страны абсолютно созависимы. Россия покупает 2/3 белорусских гигантов, без нашего рынка производство будет просто нерентабельным.

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