Майдана белорусы не хотят, но как добиться своих требований - не знают

В Минске прошла рекордная по численности протестная акция Фото: Александр КОЦ

Признаться, когда видишь такие масштабы, это поневоле впечатляет. Огромная людская волна заполнила всю проезжую часть проспекта, начав движение от стелы Городу-герою Минску в сторону проспекта независимости. Ее «голова» исчезала где-то за горизонтом, а что было за ним - победа оппозиции или промежуточный успех - из хвоста было не видно.

– Вы же из «Комсомолки»? - подошел ко мне мужчина. - Вы там передайте, пожалуйста, российским телеканалам, что мы не проплаченные. И мы не против России, но мы против Лукашенко.

Я уже привык здесь работать передатчиком. Активные пользователи телеграма следят в том числе и за аккаунтами «Комсомолки», зная в лицо репортеров, работающих в Минске. И через них пытаются донести свою позицию.

Шествие от Стелы к площади Независимости Фото: Александр КОЦ

– Но вы же, получается, за Тихановскую, а она - против Союзного государства, - парирую. - И тогда - прощай промышленность, социалка и суверенитет. Здравствуйте клубничные поля Польши.

– Ну причем тут она, - обижается тот. - Если были бы честные выборы, у нас был бы пророссийский кандидат.

– Но у вас даже если взять посаженных в тюрьму и выдавленных из страны нет пророссийских...

Фото: Александр КОЦ

– Зато у нас есть желание сместить Лукашенко, который только вредит нашим отношениям. Историю с «вагнеровцами» у нас никто всерьез не воспринял.

Желание действительно есть, я это видел. Но одного желания мало. Мы поднялись на проспект Независимости. Я посмотрел назад - люди до горизонта. Слева - та же картина. Справа - аналогично. Это точно больше того, что я видел на киевском майдане. Ошеломляюще внушительная толпа, смысл которой в этот момент - показать, насколько их много. И их действительно много, но что дальше?

Фото: Александр КОЦ

– Власть должна услышать наши требования, - говорит мне еще один участник марша.

– Какие?

Фото: Александр КОЦ

– Перевыборы.

– Он сегодня сказал, что их не будет.

– Пересчет голосов...

– И этого не будет.

Фото: Александр КОЦ

– Прекратить насилие!

– Прекратил, а дальше что? Вас много, но какая у вас повестка? Кто ваши лидеры? С кем власть должна обсуждать ваши требования?

Круг замыкается. Майдана в привычном смысле этого слова белорусы не хотят. Каким образом добиваться своих требований - не знают. Объединительная идея снести Лукашенко разбивается о его нежелание идти хоть на какие-то уступки. На своем митинге он ясно дал понять, что никаких уступок не будет. У оппозиции остается только надежда на Запад, который санкциями начнет раскачивать окружение Лукашенко. Но Запад ничего не делает бесплатно. И после сегодняшней эйфории может наступить очень жесткое похмелье.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг у Стелы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противники Батьки собрали митинг втрое больше, чем он

Протестующие пришли на площадь в Минске, где еще недавно стоял Лукашенко. С места событий передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробнее)