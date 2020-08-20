«На борту самолета ничего не ел и не пил»: все подробности отравления Алексея Навального

Политик Алексей Навальный. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня утром в тяжелом состоянии в больницу в Омске был доставлен Алексей Навальный. Как рассказала медикам пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, она была вместе с ним, в самолёте Навальному стало плохо. Настолько плохо, что экипаж даже принял решение об экстренной посадке в Омске (рейс был Томск – Москва). Сейчас он в токсикореанимации, предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

Юристы “Фонда борьбы с коррупцией” написали заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления. В больницу Омска также были вызваны полицейские. Уже началась доследственная проверка.

Руководство кафе «Венская кофейня», где перед вылетом Навальный пил чай, уже сняло данные с камер видеонаблюдения в своем заведении. А директор Пётр Филоненко общается с журналистами и заявляет, что готов сотрудничать со следствием, если это понадобится.

Один из пассажиров рейса поделился снимком Навального в кафе аэропорта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В свою очередь представители авиакомпании S7, осуществляющей рейс Томск – Москва, заявили, что на борту самолёта Навальный ничего не ел и не пил.

Однако, как заявил журналистам замглавы врача Омской больницы Анатолий Калиниченко, нет никакой уверенности, что причина госпитализации Навального именно отравление.