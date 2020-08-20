Арбидол получил фармацевтического «Оскара»

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В России в шестой раз прошла церемония награждения лучших в сфере фарминдустрии. Эксперты объясняют: премия «Зеленый Крест» - это фармацевтический «Оскар».

Шорт-лист премии в 43 номинациях сначала сформировали более 27 тысяч российских фармацевтов и провизоров. Из него лучших определяли 1200 членов экспертного совета «Зеленого Креста».

В этом году в премии появилась важная номинация «Препарат выбора для лечения и профилактики коронавирусной инфекции». Несмотря на то, что COVID-19 - новое заболевание, эффективная терапия требовалась с самого начала распространения инфекции. Арбидол применялся в Китае для лечения пациентов с COVID-19 с первых дней эпидемии и вошел в национальную программу диагностики и лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Министерство здравоохранения России наряду с другими включило препарат в список рекомендованных средств для борьбы с новым видом коронавируса.

С момента первой вспышки пневмонии COVID-19 в декабре 2019 года общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек в 188 странах. По количеству смертей от инфекции лидируют США (175 тысяч человек), Бразилия (110 тысяч человек), Мексика (почти 58 тысяч человек), Индия (53 тысячи человек) и Великобритания (41 тысяча человек). При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в недавнем заявлении подтвердил, что распространение пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, только ускоряется.