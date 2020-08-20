В Тулуне Иркутской области скоро откроется новая детская поликлиника

Поликлинику оснастили самым современным оборудованием. Фото предоставлено администрацией города Тулун.

Фонд инвестировал в этот проект 100 млн. рублей. Уже в ближайшее время к поликлинике будут прикреплены дети, живущие в районе вокзала и в расположенных по соседству с Тулуном сел. Фонд помогал Тулуну и раньше: в 2019 году, когда там случилось наводнение, он передал местной больнице две машины скорой помощи.

В этом году Иркутск, Шелехов, Братск и Тайшет получили от «Вольного дела» 4 «скорых» на базе ГАЗели. Они оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в отдаленных районах.

В этом году «Вольное дело» помогает медикам бороться с коронавирусом: фонд в первые дни пандемии закупил для медиков Иркутской области почти полмиллиона средств индивидуальной защиты: респираторы, маски, халаты, перчатки и изолирующие костюмы.

Поликлинику оснастили самым современным оборудованием. Фото предоставлено администрацией города Тулун.

Весной по инициативе Олега Дерипаска и при финансовой поддержке фонда в Тайшете, Братске и Шелехове начали строить инфекционные блоки для лечения больных коронавирусом. Для каждого пациента предусмотрен отдельный биобокс с прозрачными стенками и автономной вентиляцией. Врачи могут проводить медицинские манипуляции, не заходя в палату - через специальные рукава. Что максимально снижает риск передачи вируса.

Когда пандемия завершится, блоки перепрофилируют для лечения пациентов с другими инфекционными заболеваниями.