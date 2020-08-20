Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса

Москва. Во время задержания одного из подозреваемых в похищении лидера народного ополчения Донбасса. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ предотвратила операцию по похищению с территории России человека, который участвовал в силовом противостоянии на юго-востоке Украины между ополченцами Донбасса и военными подразделениями новой киевской власти. В операции два агента СБУ, курируемые пятым управлением контрразведки, пытались задействовать семь граждан с российскими паспортами. Но это им не помогло.

Ситуацию для «КП» прокомментировал глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношению граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

- Могут ли те, кто командовал подразделениями на Донбассе, чувствовать себя в безопасности на территории России — или уже нет?

- На территории России может себя чувствовать спокойно любой гражданин РФ. Ну, или любое другое лицо, которое находится здесь законно. Они защищены российскими законами и правоохранительными органами. Когда человека на нашей территории захотят убить, похитить, ограбить, изнасиловать — у нас никто не будет смотреть, он гражданин России или нет. Людей будут защищать. И то, что попытка оказалась неудачной, была пресечена российскими спецслужбами— очередное тому доказательство.

Один из задержанных похитителей. Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

- СБУ так свободно себя чувствует в России, если смогло завербовать 7 граждан РФ для операции похищения одного из лидера ополченцев Донбасса?

- Эффективная и оперативная работа ФСБ на опережение как раз и не позволила это сделать. Это показывает: СБУ не чувствует себя в России комфортно. Как и любая другая иностранная спецслужба. ФСБ все своевременно выявило, пресекло. И виновные будут наказаны.

- В Ростовской, Брянской и других приграничных с Украиной российских областях ушедшие от войны не могут быть спокойны, чувствуя возросшую активность СБУ?

- Если человек на территории РФ находится законно — ему ничего грозить не должно. Да, выходцы из Донбасса мигрируют, перемещаются в другие регионы РФ, где могут трудоустроиться. Они все рассредоточились, в основном, по европейской части нашей страны. Им ничего не грозит.

- Впервые с начала конфликта между Киевом и Донецком с Луганском в 2014-м году ФСБ сообщает о попытке похищения с территории России одного из военных деятелей Донбасса.

- Это означает, что многие предотвращенные преступления прошли незаметно для общественности— о них не трубили на каждом углу. Сколько было терактов, о которых потом уже упоминалось, иногда вскользь. ФСБ меньше пиарится и больше работает. Именно благодаря этому им общество и доверяет.

- Два провала СБУ - с «вагнеровцами» и с попыткой выкрасть одного из командиров ополчения с территории России почти синхронно случились...

- Не стал бы это сравнивать. И не стал бы говорить, что в обоих случаях это очевидные проколы Службы безопасности Украины Скорее, в обоих случаях профессиональная работа наших спецслужб. ФСБ сейчас определяет заказчиков, которые на Россию пытались свалить перелет этих «33 богатырей».

Надо понимать, что сейчас СБУ активно отрабатывает вложения в нее и те приказы, которые поступают из-за рубежа.