Что делать, если в кране нет воды, нечем платить за коммуналку, дом идет под снос: отвечаем на самые популярные вопросы об услугах ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Что делать при несогласии с суммой, выставленной на оплату услуг ЖКХ?

В случае, если потребители не согласны с платой, предъявленной управляющей организацией, то, в первую очередь, им необходимо обратиться в свою управляющую организацию для выяснения причин по предъявлению некорректных начислений (пункт 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

После получения разъяснений от управляющей организации по начислениям размера платы за жилищные или коммунальные услуги и в случае неудовлетворенности полученными разъяснениями потребитель вправе обратиться с заявлением в органы государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации для проведения мероприятий по контролю. К заявлению необходимо приложить платежные документы, подтверждающие факт нарушения управляющей организацией.

Полномочия органов государственного жилищного надзора определены статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации и Положением о государственном жилищном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493.

2. К кому обращаться случае инцидентов или аварийных ситуации (если отсутствует отопление/горячая вода/если прорвало трубу/протекла крыша/обрушился потолок и так далее)? Что делать, если управляющая компания, администрации населенного пункта не отвечает или сроки устранения аварии откладываются на неопределенное время?

В соответствии с действующим законодательством (Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416) аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома обязано осуществляться круглосуточно, вне зависимости от того, какой тип организации управляет домой, — управляющая организация, товарищество собственников жилья или жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Все они обязаны организовывать круглосуточное аварии но-диспетчерское обслуживание в многоквартирном доме по устранению аварии ных повреждении внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления. Они обязаны принимать и выполнять заявки собственников и пользователей помещений, регистрировать поступающие сообщения в журнале заявок.

Если лицо, управляющее многоквартирным домом, не выполняет указанные обязательства, то следует обратиться в органы Государственного жилищного надзора вашего региона.

3. К кому обращаться при возникновении вопросов некорректной работы, замены или поверки счетчиков?

В соответствии с действующим законодательством (пункт 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов ответственность за состояние счетчиков, их своевременную поверку и их замену несет собственник помещения. Именно он должен следить за их надлежащей технической эксплуатацией и сохранностью, проводить своевременную замену.

Если в счетчике была обнаружена неисправность или повреждение, нарушение целостности пломб, то следует незамедлительно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу компании-исполнителя коммунальных услуг. Это может быть управляющая или ресурсоснабжающая организации, ТСЖ, жилищно-строительный кооператив и иные специализированные потребительские кооперативы. Название и реквизиты исполнителя услуг для вашего дома можно посмотреть в платежном документе или через систему ГИС ЖКХ.

Замену счётчика собственник организует самостоятельно: можно обратиться в любую компанию, которая предоставляет такие услуги, главное – обратиться с документами на прибор учёта в управляющую организацию, чтобы она опломбировала его и ввела в эксплуатацию (пункт 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае первичной установки счетчика исполнителем коммунальных услуг ввод в эксплуатацию осуществляется без взимания платы (пункт 81 указанных Правил).

Фото: Олег УКЛАДОВ

Поверку счетчика может делать только аккредитованная компания. Проверить наличие и статус аккредитации конкретной фирмы можно в реестре на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Если же вы не согласны с суммой, выставленной на оплату в платёжной квитанции, то необходимо обратиться с заявлением в органы Государственного жилищного надзора вашего региона.

4. К кому обращаться для получения рассрочки по оплате задолженности за услуги ЖКХ в случае, если управляющая компания не идет навстречу/если отключили от услуг?

Для того, чтобы получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ, следует обратиться к исполнителю коммунальных услуг. Это может быть управляющая или ресурсоснабжающая организации, ТСЖ, жилищно-строительный кооператив и иные специализированные потребительские кооперативы. Название и реквизиты исполнителя услуг для вашего дома можно посмотреть в платежном документе или через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В законодательстве зафиксирована ситуация, когда исполнитель услуг обязан пойти потребителю навстречу и предоставить рассрочку, - такое возможно в случае, когда в какой-либо из расчетных периодов размер платы за услуги превышает соответствующую сумму за аналогичный период прошлого года более чем на 25%. Условия рассрочки зафиксированы в пункте 72 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещении в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.

В иных ситуациях за разъяснением порядка и условий предоставления рассрочки на оплату также следует обратиться к исполнителю услуг - законодательство допускает заключение соглашения о рассрочке при погашении задолженности (пункт 72 указанных Правил).

5. Вопросы по субсидиям (оплата услуг ЖКХ): в каком порядке оформлять и продлевать, кто имеет право, где наи ти, куда обращаться, если отказывают?

Субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ - одна из мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она зафиксирована в статьях 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения размера субсидии и порядок их предоставления, перечень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидии , порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такои семьи, а также особенности предоставления субсидии отдельным категориям граждан установлены в одном документе - постановлении Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Меры социальной поддержки оказывают органы социальной защиты по месту жительства (пребывания).

Если вы не согласны с решением по предоставлению мер поддержки или определению их размера, вы имеете право обжаловать решения и действия (бездействия) органов власти или должностных лиц в судебном порядке.

6. Должен ли гражданин платить за вывоз мусора по всем жилым помещениям, находящимся в собственности, или только там, где фактически проживает? Как это регламентируется, как оформляется?

Гражданин оплачивает вывоз мусора за каждое жилое помещение, которое находится у него в собственности, однако в определённых случаях можно оформить перерасчёт платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Каждый субъект Российской Федерации выбирает свой порядок расчета суммы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - она может рассчитываться, исходя из числа граждан, проживающих в помещении, или же исходя из площади жилого помещения. От этого зависит порядок начисления платы и перерасчета начисленных сумм.

Если размер платы за ТКО определяется по количеству граждан, живущих в помещении, то на перерасчет начисленной платы можно подать в случае отсутствия жильцов более 5 календарных дней подряд. Чтобы подтвердить факт временного отсутствия, следует обратиться в управляющую организацию или к региональному оператору по обращению с отходами.

Если в помещении никто не зарегистрирован, начисление будет производиться по количеству собственников.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Однако и в этом случае собственник, подтвердив факт отсутствия в помещении, имеет право на перерасчёт в зависимости от числа дней своего отсутствия.

Для случаев, когда плата за обращение с ТКО рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, порядок перерасчёта не установлен.

7. Многоквартирный дом признан аварийным, принято решение расселить. Затем меняется решение, дом признается подлежащим капремонту, но он продолжает разрушаться. Куда можно обжаловать?

Согласно пункту 47 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, по результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в данном Положении требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в указанном Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Такой вид решения межведомственной комиссии, как решение о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома в целом, Положением № 47 не предусмотрен, поскольку исходя из пункта 1 части 2 статьи 168 ЖК РФ в региональную программу капитального ремонта подлежат включению все многоквартирные дома, за исключением признанных в установленном порядке аварийными, а в случаях, предусмотренных НПА субъекта Российской Федерации, также многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную НПА субъекта Российской Федерации.

В случае, если в отношении многоквартирного дома, признанного аварийным, не проводились какие-либо восстановительные, ремонтные работы, изменение межведомственной комиссией ранее принятого ей решения о признании дома аварийным на решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может быть принято только в случае, если первоначальное заключение принято ошибочно.

В силу пункта 52 Положения № 47 заключение межведомственной комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. Кроме того, акты и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, действия или бездействие должностных лиц указанных органов, а также иных лиц, могут быть обжалованы в органы прокуратуры.

8. Долевая собственность в многоквартирном доме, дом признан аварии ным. Куда обращаться, чтобы узнать на какую жилплощадь могут претендовать. Где наи ти нормативы?

Предоставление гражданам другого жилого помещения в связи со сносом дома носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними. Такое определение дал Верховный Суд Российской Федерации (пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»).

Поэтому, если в многоквартирном аварийном доме находится жилье, занимаемое по договору социального найма, то органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе, должны предоставить гражданам другое жилое помещение. Это зафиксировано в статье 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае выселения в связи со сносом дома предлагаемое по социальному найму жилье должно соответствовать ряду требований (статья 89 Жилищного кодекса Российской Федерации). Так, оно должно быть равнозначным по общей площади предыдущему жилью, находиться в границах данного населенного пункта, быть благоустроенным. Потребительские характеристики нового социального жилья должны соответствовать уровню ранее занимаемого ранее жилого помещения.

Если же жилье в аварийном доме находится в собственности, то выкупная цена жилого помещения, площадь предоставляемого взамен помещения, сроки и другие условия выкупа определяются уже в соглашении между собственником жилого помещения и органом местного самоуправления. То же касается и долевой собственности — в рамках соглашения будет оцениваться стоимость принадлежащего собственнику имущества и на основе оценки предоставляться соответствующее возмещение. Чаще всего речь идет о денежной компенсации.

Субъекты также могут самостоятельно устанавливать для собственников жилья в подлежащих сносу домах дополнительные меры поддержки (часть 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Так, речь может идти о субсидиях на приобретение жилых помещений, возмещений процентов по ипотеке, кредиту или займу. Эти меры применимы при условии, что на дату признания многоквартирного дом аварийным у собственников не было других пригодных для проживания жилых помещений.

Если говорить о ситуации в общем, то правила, регулирующие порядок компенсации собственникам жилья в аварийном и непригодном для проживания в доме, зафиксированы в статье 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если дом признан аварийным и подлежащим сносу, то сначала органы, вынесшие такое решение, должны предъявить собственникам помещений требование о сносе в разумный срок (часть 10 стать 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Если собственники не произвели снос дома в установленный срок, то земельный участок под ним подлежит изъятию для государственных или муниципальных нужд. Соответственно, изъятию подлежит и каждое жилое помещение в указанном доме.

После этого собственнику жилого помещения в таком доме направляется уведомление о решении об изъятии земельного участка. Вместе с ним - проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд.

9. Где можно ознакомиться с отчетностью управляющей организации. Должны ли управляющие организации размещать на своих саи тах отчетности о своеи деятельности, в том числе доходах/расходах, собраниях и принятых на них решениях, а также о ходе и результатах их выполнения.

Управляющая организация должна ежегодно в течение первого квартала текущего года (в случае, если иное не зафиксировано в вашем договоре с управляющей организацией) предоставлять собственникам отчет о выполнении договора за предыдущий год.

Также все управляющие организации должны размещать этот отчет в Государственной информационную системе жилищно-коммунального хозяи ства (ГИС ЖКХ). Для поиска необходимо нажать на вкладку «реестры», перейти в реестр объектов жилищного фонда и заполнить поля для поиска дома по адресу. Чтобы посмотреть подробную информацию, необходимо авторизоваться в системе — в верхнем правом углу сайта нажать на «кнопку» «войти».

Подробный перечень сведений, которые подлежат размещению лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, можно посмотреть в разделе 10 приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр.

Обратите внимание, что, в свою очередь, собственники обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме и решать вопросы, возникающие в ходе исполнения договора