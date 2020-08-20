«Даже страшно разговаривать с людьми»: Как может выглядеть «диалог» белорусской оппозиции с Россией

Светлана Алексиевич. Фото: IPON-BONESS/SIPA/EAST NEWS

Оппозиция в Белоруссии учредила уже не только Координационный совет по передаче власти (из 70 человек), но и его президиум (в нем 7 человек). Кто же они, сливки протеста? Кто стал лицом белорусского бунта? Самая узнаваемая в президиуме, конечно, литератор, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, известная крайне русофобскими высказываниями. Как при этом белорусская оппозиция собирается строить диалог с Россией, представить сложно.

Но мы попытались. Использовав для этого фразы из интервью Алексиевич разных лет.

- Здравствуйте, я представитель МИД России, давайте поговорим об отношениях наших стран.

Алексиевич:

«Даже страшновато разговаривать с людьми. Только и твердят «крымнаш», «донбасснаш» и «Одессу несправедливо подарили». 86% сторонников Путина — это реальная цифра. Ведь многие русские люди просто замолчали. Они напуганы, как и мы, те, кто находится вокруг этой огромной России.»

- Не надо нас бояться, мы же — братские страны.

Алексиевич:

«Сегодня мир снова начинает бояться: что там в этой яме, в этой бездне, которая обладает ядерным оружием, сумасшедшими геополитическими идеями и не владеет понятиями о международном праве? Я живу с ощущением поражения.»

- Вы не ошиблись? Вы хорошо знаете Россию?

Алексиевич:

«Я вернулась из Москвы, застала там майские праздники. Слышала, как неделю гремели по ночам оркестры и танки по мостовым. Ощущение, что побывала не в Москве, а в Северной Корее».

- Откуда такой негатив? У нас же общие, история, культура, Победа в Великой Отечественной войне, наконец.

Алексиевич:

«В огне войны сгорели миллионы, но и в вечной мерзлоте ГУЛАГа, и в земле наших городских парков и лесов тоже лежат миллионы. Великую Победу сразу предали. Ею заслонили от нас сталинские преступления. А теперь победой пользуются, чтобы никто не догадался, в какой пустоте мы оказались»

- Но вы же хотите иметь добрососедские отношения с Россией? С русским народом, в конце концов?

Алексиевич:

«Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди.»

- На кого же вы собираетесь ориентироваться?

Алексиевич:

«Взгляните на Прибалтику - там совсем другая жизнь. Нужно было последовательно строить ту самую новую жизнь, о которой мы столько говорили в 90-е годы. Мы так хотели действительно свободной жизни, войти в этот общий мир. А сейчас что? Секонд-хенд полный.»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заберите нас себе» и «Не унижайте нас своим вмешательством»: Что ждут белорусы от России

Корреспондент «КП» вступил в переписку с белорусскими читателями и был шокирован их откровенностью (подробнее)