Ленинградская область увеличила расходы на здравоохранение, ЖКХ и дорожное строительство

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Инстаграм.

Ленинградская область в 2020 году увеличила расходы на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство. В целом доходы региона в первой половине этого года составили 76,8 млрд рублей, расходы - 72,5 млрд рублей, сообщается в бюджетном отчете регионального правительства. Несмотря на пандемию коронавируса, область выполнила все социальные обязательства и выделила дополнительные средства для поддержки людей и бизнеса в этот непростой период.

С начала года регион существенно увеличил расходы — 121% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Самые серьезные финансовые вливания получило здравоохранение - более 13 млрд рублей. Часть этих средств была направлена на перепрофилирование больниц для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Деньги пошли на закупку медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19.

Еще одна отрасль, финансирование которой выросло в этом году, - ЖКХ. Расходы на коммунальную сферу увеличены на 68% по сравнению с прошлым годом и составили 4,7 млрд рублей. Региональные власти выделяют больше денег на госпрограммы «Капитальный ремонт», «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды».

Увеличено финансирование и дорожной отрасли. Регион строит новые мосты через реки Свирь и Волхов, путепровод во Всеволожске и развязку в Мурино. На ремонт дорог, строительство развязок и мостов Ленинградская область за 6 месяцев потратила 3,5 млрд рублей (это на 47% больше, чем в прошлом году).

Несмотря на пандемию коронавируса, области удалось справиться с расходами своими силами, не прибегая к государственным займам для исполнения социальных обязательств. Этого удалось достичь благодаря грамотной финансовой политике, которая на протяжении последних лет ведется в Ленинградской области. Сейчас своими главными задачами региональные власти называют ликвидацию последствий пандемии и скорейшее восстановление экономики.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поводя итоги исполнения бюджета, отметил, что работу по госпрограммам необходимо продолжать. Особо глава региона выделил задачи, поставленные нацпроектом «Жилье и городская среда».

- В сентябре формируется бюджет Ленинградской области на грядущие три года. Август - время оценить эффективность работы госпрограмм и вложений, а также работу отраслевых и районных команд, - написал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме. - Формирование комфортной среды в городах и поселениях - одна из программ, которую точно надо продолжать. В целом, даже когда стремятся показать "товар лицом", есть привычка замечать недоделки, неряшливость, халтуру или бесхозяйственность. Также как и добросовестный подход к работе. На этих впечатлениях и результатах основываю выводы, собираю команду.