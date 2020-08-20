В Америке доказали активность российского препарата против COVID-19

В июле 2020 года в журнале ассоциации микробиологов «Antimicrobial Agents and Chemotherapy» (США) были опубликовали результаты большого исследования. Ученые изучили 48 противовирусных препаратов — искали, обладающих активностью против пандемического коронавируса.

Среди изучаемых американскими микробиологами препаратов был тилорон (в России известный как Амиксин). Эффективность лекарства против коронавируса определялась так называемым «индексом селективности» - соотношением между активностью и токсичностью.

У нашего препарата индекс составил 4,81. Для сравнения, у применяемых для лечения COVID-19 хлорохина индекс 3,13, у фавипиравира только 1, у лопинавира 3,27.

Также оказалось, что российский препарат Амиксин весьма эффективен в отношении родственного коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV (индекс селективности составил 9.7).

Ученые объяснили механизм действия препарата. Он повышает кислотность клетки — точнее, ее части, в которую попадают вирусы после проникновения внутрь. Действующее вещество препарата способствует разрушению вируса, не давая ему атаковать организм - выпустить свою генетическую информацию в клетку человека. Больше того: помогает «переварить» застрявший в клетке коронавирус.

Врачи напоминают: комплексное лечение COVID-19 должно применяться как можно раньше, при появлении первых симптомов заболевания. Даже в случае симптомов легкого течения ОРВИ.

Противовирусный препарат прямого действия Арбидол и индуктор интерферона Амиксин в комплексной терапии могут существенно облегчить течение заболевания и снизить риск осложнений.