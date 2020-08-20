Станет ли август-2020 черным для страны

А ведь десять лет назад, во время торфяных пожаров вокруг Москвы, мы тоже ходили в масках, как и сейчас. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В последние годы, впрочем, появилось ощущение, что августовское проклятие с России снято. Поскольку этот месяц перестал выделяться негативом.

Однако сейчас вновь пошли разговоры о злом августовском роке. Кивают на события в Хабаровске и в соседних странах - Белоруссии, Армении и Азербайджане, которые затрагивают Россию. Хотя началось все это в июле. Пугают катастрофическим обвалом рубля, второй волной коронавируса.

Михаил Делягин, ведущий программы на Радио «КП»:

Дефолта не будет!

- У меня есть ощущение, что августовское проклятие вернулось. Главная опасность месяца - срыв мира в глобальную депрессию, выраженный беспрецедентным падением ВВП всех стран. Шок от осознания глубины последствий коронабесия окажет самостоятельное давление на финансовые рынки. Которое может быть усугублено стремлением части элит США к дестабилизации мировой экономики для поддержки Байдена и дискредитации Трампа. Как в 2008 году. Тогда банк Lehman Brothers можно было держать на плаву еще пару лет или провести его банкротство мягко. Но его в середине сентября обанкротили наиболее разрушительным способом. Что дало старт мировому финансово-экономическому кризису. А поскольку кризис начался при президенте-республиканце Буше-младшем, в ноябре на президентских выборах победил демократ Обама, обещавший победить кризис. «Хозяева Америки» могут повторить сейчас этот трюк с кризисом. Первый сигнал - в начале августа впервые за всю историю торгов цена тройской унции золота превысила отметку в 2000 долларов. Золото, а не доллар становится защитой от инфляции и девальвации.

Конечно, все это скажется на рубле. Однако дефолта, как в августе

1998-го, у нас не будет. И деноминации рубля, случившейся в том же 1998-м.

- Но ведь рубль в начале августа ослабел к доллару и евро!

- Падение началось в июле. Так что на августовское проклятие кивать не надо. Напомню, что весной был более резкий обвал рубля и барреля. В первой декаде августа рубль стал слегка укрепляться, а баррель и вовсе стоит больше 40 долларов, как и заложено в бюджете РФ на 2020 год.

Астролог Татьяна ЛУКАШЕВИЧ:

Будьте особенно осторожными в последний месяц лета!

Лукашевич - единственный звездочет, еще в начале декабря предсказавший в 2020 году пандемию опасной болезни, схожей с чумой: «произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно…» А также падение биржевых индексов, нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года. Так, увы, и произошло. В мире от коронавируса уже умерли свыше 700 тысяч человек.

- Татьяна, что скажете о трагичности августа?

- Это не досужие разговоры. Именно в августе Солнце идет по знаку Льва, а так как Россия находится под знаком Водолея, то для нее Лев - знак оппозиции, вызывающий напряженные ситуации.

В этом году ситуация усугубляется. Поскольку Марс, по мифологии бог войн и раздоров, зашел в августе в такой же воинственный знак зодиака - Овен. И начал слишком сильно приближаться к Земле. Что не может не сказаться на нашей с вами жизни. Это и обострение военных конфликтов, возможные террористические акты, землетрясения, катастрофы, борьба за власть со всеми вытекающими последствиями, усиление политической напряженности между странами и их лидерами, народные бунты, массовая манипуляция сознанием народа, опасность обрушения шахт и т. д.

Обратимся к истории. Последний раз так же близко Марс подходил к Земле осенью 1988 года. Тогда 16 ноября Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил суверенитет, что стало началом распада Советского Союза.

Произошли перемены в руководстве СССР. Ушел на пенсию Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. Его место занял Михаил Горбачев, сохранив за собой пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Усилив тем самым свои позиции. Армянские погромы в Баку, начало исхода беженцев из Азербайджана и Армении. Продолжение застарелого конфликта мы как раз наблюдаем сейчас.

КСТАТИ

Виноват Иван Грозный?

Аналитик голландского ING Bank Крис Уифер опубликовал в The Wall Street Journal статью о самом страшном месяце в российском календаре, из-за которого, дескать, иные западные инвесторы боятся вкладываться в Россию. По его мнению, проклятие началось с Ивана Грозного, родившегося в августе 1530 года. Ну да, Иоанн Грозный до сих пор является пугалом для Запада. Тот же Уифер ссылается на роковой август 1914 года, когда Россия вступила в Первую мировую. Но Великая Отечественная, принесшая нам куда больше жертв, началась в июне. Кстати, Октябрьская революция и развал СССР тоже случились в другие месяцы.

Так что августовское проклятие на воде вилами писано.

ХРОНИКА ТРЕВОЖНОГО МЕСЯЦА

ГКЧП запустил все ЧП

1991 г. Первым в хронике августовских кошмаров новой России стоит путч ГКЧП, приведший к развалу СССР.

1992 г. Катастрофа Ту-134 в Ивановской области, погибли 84 человека. Началась грузинско-абхазская война.

1993 г. В Кремле втайне был разработан план разгона Верховного Совета. Осенью «Белый дом» расстреляли.

1994 г. Крах финансовой пирамиды «МММ». От 10 до 14 миллионов человек потеряли свои сбережения.

1996 г. Боевики захватили Грозный, убиты сотни военных и мирных жителей. Позорный хасавюртовский мир завершил первую чеченскую войну. На Шпицбергене разбился Ту-154. Погиб 141 человек.

1998 г. Дефолт, политический кризис в стране, смена правительства. Курс рубля к концу года упал в три с лишним раза.

1999 г. Вторжение боевиков в Дагестан, начало второй чеченской войны. Отставка премьера С. Степашина. Взрыв на Манежной площади. Скандал с отмыванием российских денег через Bank of New York.

2000 г. Гибель атомной подлодки «Курск» (118 жертв). Теракт в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве, погибли 12 человек, пострадали 132. Пожар на Останкинской телебашне, погибли трое. Неделю миллионы россиян оставались без ТВ.

2001 г. Взрыв на рынке в Астрахани, пострадали 70 человек, 8 погибли.

2002 г. В Чечне сбит военный вертолет Ми-26, 127 жертв (самая крупная в мире катастрофа вертолета!). Наводнение в Краснодарском крае, 167 жертв, десятки пропали без вести. Крупные лесные и торфяные пожары в Подмосковье.

2003 г. Затонула атомная подлодка К-159, погибли 9 моряков. Террорист-смертник подорвался в военном госпитале в Моздоке, 50 жертв. На Камчатке разбился вертолет Ми-8, погибли 20 человек. Среди них губернатор Сахалина И. Фархутдинов.

2004 г. Смертницы взорвали в воздухе Ту-154 и Ту-134, погибли 90 человек. Теракт в Москве у станции метро «Рижская», 10 жертв.

2005 г. В России появляется птичий грипп.

2006 г. Разбился Ту-154, летевший по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, погибли 170 человек. Взрыв на Черкизовском рынке в Москве, 13 жертв, десятки раненых.

2007 г. Подрыв поезда «Невский экспресс».

2008 г. Российско-грузинская война 08.08.08. Взрыв на пляже в Сочи.

2009 г. Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС, 75 жертв (самая масштабная в мире гидротехническая авария!). Теракт в Назрани (Ингушетия), 25 человек погибли, 138 ранены. В подмосковном небе столкнулись два Су-27, знаменитые «Русские витязи», асы высшего пилотажа.

2010 г. Москва и страна в дыму. Леса в огне. Сильнейшая засуха, запрет на экспорт зерна…

В последующие годы таких знаковых катастроф, ЧП в августе у нас не было. Будем надеяться, что и в этот раз пронесет…