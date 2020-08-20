Продолжение культовой «Матрицы»: Киану Ривз узнал про трансгендерную линию фильма, Морфеуса не взяли в четвертую часть

Съемки новой серии культовой фантастически-философской саги продолжаются в Берлине

Пока коронавирус (вроде как) немного отступил сестры (теперь так!) Вачовски в столице Германии продолжают съемки четвертой части фильма «Матрица». Что известно о продолжении картины, третья часть которой вышла в 2003 году?

Морфеуса не будет. Наверно

В интервью New York Magazine Лоуренс Фишборн, сыгравший ключевого персонажа трилогии «Матрица» - предводителя Зеона Морфеуса — вдруг признался, что не получал приглашения на съемки четвертой части саги.

Морфеуса не будет. Наверное

- Меня никто не приглашал, - сказал актер. - Может, это заставит меня написать новую пьесу. Я желаю им всего наилучшего. И надеюсь, что фильм получится.

Ну нет, не верим. Неужели лукавит и подогревает интерес, пока Вачовски готовит сюрприз?

- Это, вероятно, та моя роль, которая запомнится зрителям больше всего, и это здорово, - считает Фишборн. - Но это не единственное, за что меня будут помнить, что еще лучше. Это был Дарт Вейдер с одной стороны, Оби-Ван с другой, а также смешанные в равных долях Брюс Ли, Мухаммед Али и кунг-фу. Это старая история в современном контексте об Избранном, Христе, Будде, рассказанная в цифровую эпоху.

По слухам, новая «Матрица» может показать историю происхождения Морфеуса, а значит на эту роль понадобится гораздо более молодой актер.

Нео и Тринити вместе. 17 лет спустя

Безоговорочно любимый всеми, самый добрый и одинокий, человечный и сердечный актер Голливуда Киану Ривз уже вовсю снимается в «Матрице-4». Естественно, не в образе моложавого и зеленого Нео в рваном свитере. А примерно в таком же виде, как и в пяти последних фильмах — заросший на карантине Киану.

Уже была любительская съемка зевак из Северной Каролины, которые заприметили в китайском квартале города неприметную съемочную группу.

А теперь скрытые фоторепортажи ведутся из Берлина, куда приехали голливудские создатели «Матрицы», чтобы отснять часть эпизодов. В кадре, что приятно видеть, присутствует Керри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити — возлюбленную Нео, которой он спас жизнь.

- Люди из мира шоу-бизнеса как никто знают, как выходить из непростых ситуаций, - объяснил Киану Ривз продолжение съемок фильма во время эпидемии. - Да, мы бываем суматошными, но при этом знаем, что делать, мы изобретательны, думаем на ходу. Лучше всего всю эту ситуацию описывает фраза: «Давай устроим шоу». И такое настроение определенно царит на съемках «Матрицы».

Нео прозрел. И узнал про трансгендеров!

В третьей части фильма, как мы помним, Нео ослеп. Потом принял в себя вирус, победил его и переродился. И, очевидно, прозрел, раз ходит на съемках с широко открытыми глазами. Интересно, как это обыграют создатели фильма.

По крайней мере, режиссер фильма Лана Вачовски (до смены пола — Лоуренс Вачовски) уже открыла глаза главному актеру «Матрицы» на многие изменения в мире за время, которое прошло с момента выхода третьей части картины. Так, Ривз узнал, что в основе сценария саги заложена вовсе не идея существования экзистенциального кризиса внутри человека, раздираемого несколькими реальностями, из которых постоянно приходится выбирать, а...передовая трансгендерная аллегория. История перерождения из одного пола в другой. Об этом Вачовски заявила в одном из свежих интервью.

- Я никогда не говорил об этом с Лилли, она никогда не делилась этим со мной, - признается Ривз. - Я думаю, фильмы «Матрица» глубоки, и я считаю, что аллегория позволяет многим людям говорить о разных версиях того, о чем они рассказывают.

Премьера четвертой части «Матрица» была запланирована на май 2021 года, но из-за пандемии перенеслась на апрель 2022 года.