Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

Сергей Козлов, ветеран спецназа: Белоруссией занимаются польская «Центральная группа психологических действий»

В белорусской и украинской смуте четко прослеживаются интересы Польши. Подозрения спецкора "КП" Дмитрия Стешина подтвердил специалист
Дмитрий СтешинДмитрий СтешинДмитрийСтешин
КомментироватьОставить комментарий
Польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью

Польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Гиена Европы»

Стешин:

- Я видел польских волонтеров на Майдане. В Славянске, Стрелков показывал мне десяток трофейных польских документов - техпаспорта на машины и удостоверения личности. Под Ольховаткой я осматривал позиции, где якобы осенью 2014 года стоял польский спецназ прикрывавший отход украинской армии. Под Углегорском в 2015 году ополченцы слышали польскую речь в эфире. Видел упаковки от польских армейских пайков и пластину бронежилета с польской маркировкой, минометные мины с польской маркировкой и доп.заряды к ним. То есть, можно предположить, что Польша вовлечена в события на Украине и на Донбассе.

Как вы оцениваете роль Польши в регионе? Есть ли у нее интересы в сопредельных странах, в России, Белоруссии и на Украине?

Козлов:

- У Польши, после вступления в ЕС и НАТО появились серьезные амбиции. Украина, Белоруссия и Литва – территории, которые входили в состав Речи Посполитой. Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью. При этом, Польша, среди всех стран-младоНАТОвцев, самая развитая в военном отношении. Пока Польша, напрямую не гранича с Россией, за исключением Калининградской области, получила возможность мешать нашим интересам в буферных странах. Чем она и занимается.

«Польский шпион» - это серьезно

Стешин:

- В 80-90-х годах, когда стали открывать дела репрессированных и реабилитированных граждан СССР, формулировка «польский шпион» в делах осужденных, почему-то вызывала нездоровый смех. Считалось, что у Польши не может быть разведки по определению. При этом Польша когда-то имела сильнейшую резидентуру не только в Европе, даже в Турции! Сейчас польские спецслужбы что из себя представляют?

После вступления в НАТО, в Польше провели серьезные реформы вооруженных сил

После вступления в НАТО, в Польше провели серьезные реформы вооруженных сил

Фото: Shutterstock

Козлов:

- Кто смеялся над «польскими шпионами»?

Стешин:

- В «Огоньке» смеялись.

Козлов:

- Понятно. «Дефензива», польская спецслужба, всегда была очень сильной и всегда работала по разным направлениям, не только в соседних с Польшей странах. После вступления в НАТО, в Польше провели серьезные реформы вооруженных сил. У Польши хорошо организованные «Силы спецопераций». Сначала был батальон коммандос, потом появилась группа «Гром». Есть боевые пловцы «Формоза». А в последнее десятилетие у них появились структуры «Агат» и «Нил» - они обеспечивают спецоперации, но решают точечные задачи – захват объекта, например.

Но есть у поляков и такая любопытная структура, называется она «Центральная группа психологических действий». Это отдельная воинская часть, дислоцируется в городе Быдгоще. Основные задачи – оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей.

Даже во дворце Саддама Хусейна, ставшем на время войны казармой для солдат НАТО, есть надписи на польском языке

Даже во дворце Саддама Хусейна, ставшем на время войны казармой для солдат НАТО, есть надписи на польском языке

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Стешин:

- Как эта структура работает на практике? Есть конкретные примеры?

Козлов:

- Смотрите, «Центральная группа» состоит из штаба, есть разведцентр. Есть отдел сбора и обработки информации – занимается анализом прессы и других открытых источников. Еще один отдел работает по англоговорящим странам. Третий отдел- Восточная Европа. А четвертый – отдел специально создан для «государств с конфликтными ситуациями». Вот Белоруссия, например. У них есть отдел телевещания, отдел звуковещания, отдел распространения материалов эмоционально-психологического воздействия. Вот, в частности из Польши сейчас работают два телеграмм-канала «Некста» и «Некста лайф». Эти каналы работали еще во времена Майдана на Украине. Я не знаю в каком составе, но считаю, что именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане. И в Белоруссию было направлено 300 украинских диверсантов, и нет сомнений, что за ними стояли польские спецслужбы. Вот американцы как действуют через кого-то в своих интересах? Они направляют поляков. А поляки действуют через украинцев.

Именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане

Именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

«Ситуация напоминает Ливию…»

Стешин:

- Мы можем только догадываться, искать и находить неявные следы чужого участия в белорусских событиях. Есть даже такой термин «прокси», опосредованная война, чужими руками…

Козлов:

- Да, специально обученные люди переводят протесты в конфликтные ситуации и прямые столкновения с властью. Потом это освещается той же «Центральной группой», она корректирует и координирует. Вбрасываются фейки, а наш славянский менталитет, не позволяет усомниться в той информации, который скинул тебе друг через мессенджер или соцсети. Информация вбрасывается, а вслед за этим отслеживается реакция людей – кто-то, например, начинает фейк активно комментировать или распространять. С такими активистами связываются и делают предложение о сотрудничестве. Из этой массы выбираются люди, которые становятся провокаторами. Вы думаете, на тех же белорусских заводах многие рабочие забастовали просто так? На определенную группу людей выделяется один провокатор-индикатор, потом процесс идет сам…

Стешин:

- Самовозбуждение.

Козлов:

- Пример работы с толпой. Провокатор заявляет: «Лукашенко выборы проиграл, кто голосовал за него, поднимите руку!». И даже те, кто голосовал, никогда в такой толпе руку не поднимут, а их там может быть – половина. За этим стоят люди, которые такие технологии прекрасно знают, прежде всего поляки. У них и свой опыт есть, свержение власти через трудовые коллективы с лидером Лехом Валенсой. И сейчас, в Восточной Европе польские спецслужбы самые сильные и подготовленные. И работают они, даже не сомневайтесь, в интересах США, которым интересно создать очередной форпост противодействия России.

Стешин:

- Как вы считаете, победят в Белоруссии наши интересы? Или будет вторая Украина?

Козлов:

- Все от Батьки зависит. Белорусским националистам в последние годы дали зеленую улицу. Сейчас они еще не такие оголтелые, как украинские, но занимаются тем же – развивают нелюбовь к России. Вообще, ситуация мне напоминает Ливию. Социальное государство, жесткий лидер, который долго находился у власти, самостоятельная политика. Сначала в Ливии спровоцировали недовольство, потом беспорядки. А за этим — провели и военную операцию.

Белорусским националистам в последние годы дали зеленую улицу

Белорусским националистам в последние годы дали зеленую улицу

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стешин:

- Что ему нужно сделать?

Козлов:

- Пар протеста нужно стравить, протест не вечен. Но, никаких уступок оппозиции внутри страны. И очень жесткие границы интересов Белоруссии при разговоре с Западом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минский Майдан плавно превращается в «Болотную площадь»

Я знаю эту эйфорию, видел ее много раз – на площадях постсоветского пространства и Ближнего Востока. То пьянящее чувство, когда вас много и кажется, что одним этим народным единением можно свернуть горы. От произнесенных многотысячным хором лозунгов вибрирует внутри. От буйства флагов искрит в глазах. От чувства плеча стоит благодарный ком в горле. Все это было – и в Тбилиси, и в Каире, и в Киеве… И в Москве, разумеется, было. Вспомните 2011 год и «белоленточные» протесты. Да-да, те самые акции, которые получили название «болотная революция». Хотя в итоге никакой революции не случилось. Люди «со светлыми лицами» красиво походили по проспектам, пошумели, а потом переругались друг с другом в своем Координационном совете. И весь их пар ушел в болото (подробности)

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые