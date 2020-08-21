Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Лукашенко отправился с проверкой на агрокомбинат «Дзержинский» Фото: EAST NEWS

В пятницу в Минске состоялось совещание президента Белоруссии с силовиками. На нем Александр Лукашенко обвинил в протестах, происходящих в его стране, Соединенные Штаты Америки.

- Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Как сказано, так и сделают, - заявил он. - Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, мы знаем, чем он занимается. Нам готовили эту заварушку. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались.

Но батька был бы не батька, если бы не добавил что-нибудь в своей манере:

- Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно, - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил работников агрокомбината за то, что продолжают трудиться. Фото: EAST NEWS

А сразу после совещания с силовиками Лукашенко на своем вертолете отправился с проверкой на агрокомбинат «Дзержинский», где говорил не только о сельском хозяйстве, но и о своей главной оппонентке Светлане Тихановской.

Весь визит Лукашенко транслировался по официальному телеканалу. Первым делом Александр Григорьевич поинтересовался, сколько здесь работает сотрудников. Проинформировали, что 4000. «А сколько бастуют?» - тут же поинтересовался президент. Ему доложили, что ни одного, он похвалил коллектив:

- Удивительно! Ни одного… Правильно, надо работать. Если бастовать – не вырастишь ни кур, ни коров.

Агрокомбинат «Дзержинский» - один из крупнейших в Белоруссии. Он объединил порядка 70 предприятий. Здесь производят куриные продукты – мясо и яйца. А так же агрокультуры – рапс, кукурузу и комбикорма.

После осмотра хозяйства и отчета о собранном урожае президент снова похвалил руководство и сотрудников. Вот, мол, образцовый пример модернизации села. Всем бы так. Ну а в самом конце визита вышел к народу — работникам «Дзержинского». Они уже ждали президента у здания администрации агрокомбината. И тут он вдруг вспомнил Светлану Тихановскую – свою основную конкурентку на выборах, уехавшую в Литву.

Лукашенко заметил, что сам позволил Тихановской покинуть пределы страны. Фото: EAST NEWS

- Это ж я ее в Литву вывез, - внезапно признался Лукашенко. - Ой, я просто не хочу даже рассказывать, как это было. По ее просьбе, молила, просила: «Ради Бога, вывези меня к деткам в Литву». Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и вот она на головешках и топчется. Вывез, - с досадой даже как-то сказал президент. - Окутали, опутали министерства иностранных дел, спецслужбы. И она уже начала делать заявления. Вот вам еще один центр.

Работники сельского хозяйства, что пришли к зданию администрации агрокомбината, слушали президента не шелохнувшись, как завороженные.

А Лукашенко продолжал:

- Я уже не говорю про то, что и у меня же свои дети есть. Они в чем виноваты? А они (оппозиция - ред.) уже там обсуждают, посадить детей хотят. Даже несовершеннолетних. И вы хотите, чтобы я на это спокойно реагировал?

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