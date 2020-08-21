Америка объявляет режим ЧС из-за природных пожаров

Пожарный самолет сбрасывает огнетушащий состав в Калифорнии, где лесные пожары угрожают жилым постройкам. Фото: EAST NEWS

В Калифорнии (США) продолжается борьба с природными пожарами. Огонь вспыхнул на прошлой неделе в Национальном заповеднике Анджелес и распространился на 11,6 тысячи гектаров.

Из-за возгораний, аномальной жары и сильного ветра местные власти объявили режим ЧС. Огненная стихия уже уничтожила три строения. Жители более 5 тысяч домов эвакуированы. Пожарные делают все, чтобы справиться с пожаром. В том числе, рискуя жизнью, сбрасывают с воздуха тушащие составы на очаги пламени (на фото). Один из вертолётов во время такого сброса воды в задымлённой холмистой местности разбился, пилот погиб.