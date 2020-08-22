Бросивший шестерых детей певец Рома Жуков женился на 28-летней модели

53-летний Рома Жуков женился на 28-летней Ольге. Фото: Инстаграм.

Три года назад звезда 90-х Рома Жуков ушел из семьи, оставив жену Елену и шестерых детей. Экс-солист группы «Мираж» бросил супругу ради молодой любовницы Ольги Илларионовой. Ольга – модель и директор конкурса красоты «Мисс Подмосковье», когда-то была подругой Елены. Но это не остановило ее - девушка закрутил роман с женатым артистом. В прошлом году в Париже на день Святого Валентина Жуков сделал новой избраннице предложение руки и сердца. И вот теперь 53-летний Роман и 28-летняя Ольга узаконили свои отношения.

Молодые сыграли пышную свадьбу 21 августа в Подмосковье. В пятницу днем они расписались в банкетном зале ресторана «Safisa», а затем отправились отмечать торжество с друзьями в другом ресторанном комплексе. На свадьбу Ромы Жукова приехали Дана Борисова, Шура, Сергей Чумаков. Всего, по словам счастливого жениха, он пригласил около ста гостей.

Молодожены сыграли свадьбу в одном из ресторанных комплексов Подмосковья. Фото: Инстаграм.

Невеста на свадьбе была в традиционном белом платье с фатой, жених – в строгом костюме. Для Ольги это первый брак, хотя она уже воспитывает ребенка от предыдущих отношений. Для Романа это второй брак. Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки», женился на своей первой супруге Елене в 2005 году.

- Мы поженились во многом из-за того, что она забеременела. Тогда мне было уже 36 лет, казалось, что пора заводить семью, а Лена выглядела отличной кандидатурой на роль матери и жены, - рассказывал Жуков на одном из ток-шоу.

Один за другим в семье появились семеро детей. Все наследники певца родились в разных странах: старшая Полина - в России, Елизавета-Виктория - в Британии, Никита - на Кипре, Анжелика - в США, София-Виктория - во Франции, Виктория-Элизабет - в Австралии, Стивен Энтони - в Германии, Виктория-Элизабет – в Австралии, Стивен Энтони - в Германии. В 2012 году семья Жуковых пережила страшную трагедию: когда Роман с супругой были в отъезде, погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Девочка гуляла с братом на детской площадке во дворе своей бабушки и попала под качели. Малышка скончалась от травмы головы. Елена в то время была беременна шестым ребенком.

Казалось, горе только сплотило супругов. Но это была лишь видимость: после гибели дочки отношения в доме Жуковых окончательно испортились, несмотря на то, что после гибели Елизаветы-Виктории у них родились еще двое детей. В 2017 году супруги окончательно разошлись. Позже на ток-шоу артист рассказывал, что никогда не любил жену. Все дети, мол, рождались исключительно по ее инициативе. А он просто не возражал.

- Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном, - говорил Жуков. - Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться.

Бывшая жена Елена родила Жукову семерых детей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга же винила мужа в пьянстве и изменах.

- Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкоголь его губил. Я пыталась его спасти, - рассказывала Елена.

Рома в ответ уверял, что это Елена всегда была склонна к загулам. Мол, его супруга слишком любила вечеринки и пропадала на тусовках до утра, спихивая детей на нянь и бабушек.

- Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю - пускай. Но каждый день пошло - и все это в течение года, - уверял Роман журналистов. - Она ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет должного места моим детям. Она вечно их сбагривает на нянь, мать, братьев — на кого угодно. Никакого эстетического и морального воспитания эта женщина им не дает, да и где его ей взять?

Сейчас Елена с шестью детьми ютится в двухкомнатной квартире, за которую ей надо платить ипотеку. Не так давно женщина рассказывала, что экс-супруг обещал помогать ей с выплатами (по условиям договора платеж составляет около ста тысяч в месяц), но не дает ни копейки. Елена была вынуждена нанять адвоката и сражаться за недвижимость, поскольку банк грозил выселить ее и детей из-за просрочки платежей.

Роман же настаивает: он хороший отец и готов заботиться о своих детях. Летом, например, он вывез четверых старших детей в Сочи отдохнуть на море. Двоих младших, по его словам, Елена с ним почему-то не отпустила.