Экологическая дилемма: Птиц назвали серьезными разносчиками мусора в городах

Адаптировавшиеся к городской жизни птицы, являются одним из основных факторов распространения мусора на территории агломераций. Фото: shutterstock.com.

Ученые выяснили, что некоторые животные не только приспосабливаются к антропогенной среде, но и перенимают многие человеческие привычки, в том числе манеру мусорить всюду.

Так, эколог из Пскова Алексей Иванов отметил, что многие адаптировавшиеся к городской жизни птицы, в частности чайки, являются одним из основных факторов распространения мусора на территории агломераций.

- И мы не только про чаек должны говорить. И голуби, и сороки, и вороны, - рассказал Алексей «Эху Москвы» в Пскове.

По мнению эколога, основная проблема в сложившейся ситуации - в неопределенности и спорах из-за зон ответственности за места сбора мусора. Сейчас за контейнерную площадку возле многоквартирного дома отвечают собственники жилья вместе с управляющей компанией. Если же контейнерная площадка находится на земле, не принадлежащей многоквартирному дому, то за нее отвечают органы власти.

- Получается, что в момент, когда подъезжает регоператор и забирает контейнер, а что-то упало, он приберет это за собой и уедет. А когда контейнер находится в период от вывоза до вывоза, за площадку отвечают дворники, уборщики, которые не всегда наводят порядок, - возмутился Алексей Иванов.

Немалую роль в привлечении птиц на места сбора мусора играют и частники, которые живут на окраине городов и не заключают договоры на вывоз мусора.

- Им выгоднее мусор завалить в ближайший на окраине контейнер у многоквартирного дома, - раздосадован эколог.

Напомним, экологи выяснили, что хотя деятельность людей зачастую приводит к сокращению ареала диких зверей, однако многие животные адаптируются к присутствию людей. Более того, как отмечают ученые, некоторые животные не только приспосабливаются к антропогенной среде, но и предпочитают ее природной. За основу исследования были взяты чайки, гнездящиеся на очень заселенном рыбаками южном побережье Испании.