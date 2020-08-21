«Жертв били молотками и топорами. Отняли 16 млн рублей»: В Москве задержали банду мигрантов, которые нападали около рынков

Изъятое оружие бандитов. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Столичные сыщики задержали этническую банду, которая отметилась несколькими жестокими нападениями около рынков на юго-востоке Москвы. Преступников искали около двух лет.

В 2018 году произошла серия нападений неподалеку от торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблино.

- Жертвами становились предприниматели, которые приезжали на оптовый рынок с крупными суммами денег для покупки товара, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Преступники каким-то образом вычисляли их и нападали за территорией рынка. Каждый раз пострадавшие давали одно и то же описание - трое мужчин в масках, один угрожал пистолетом, двое других были вооружены топорами и молотками. Несговорчивым наносили несколько ударов и отбирали все деньги.

В пресс-службе московской полиции сообщают, что в данный момент речь идет о четырех эпизодах, в которых бандиты унесли с собой в общей сложности 16 млн рублей.

- Задержаны двое приезжих из ближнего зарубежья (по нашим данным, это выходцы из Средней Азии, - Авт.), в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ГУ МВД по Москве. - У предполагаемого организатора полицейские изъяли сигнальный пистолет Макарова, переделанный в боевой, и другие предметы, используемые при совершении преступлений.

Третьего участника банды пока еще ищут, его объявили в федеральный розыск.

- Пока в деле четыре эпизода, однако не исключено, что те же люди могли засветиться и в других подобных нападениях на территории других районов Москвы, - заявил источник. - Также еще предстоит выяснить, были ли у преступников наводчики среди работников рынка.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Бандитизм» (до 15 лет колонии), «Разбой» (до 15 лет), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (до 8 лет).