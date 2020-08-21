Исследование: речи американских политиков рассчитаны на 13-летних детей

Речи американский политиков становятся примитивнее год от года. Фото: EAST NEWS

Ученые Канзасского университета провели компьютерный анализ речей американских политиков, произнесенных в Конгрессе США с 1873 по 2010 год.

Результаты исследования оказались шокирующими: начиная с 70-х годов прошлого столетия, речи американских политиков высшего звена постоянно упрощаются, а на сегодняшний день для их понимания достаточно уровня интеллекта 13-летнего школьника.

В отчете, выдержки из которого публикует Daily Mail, также говорится, что уровень, необходимый для нормального восприятия и полного понимания речей изначально увеличивался, однако с 1970-х их сложность пошла на убыль, а словарный запас стал уменьшаться.

Ученые связывают эту тенденцию с развитием телевидения, из-за которого политикам приходится все больше «играть на камеру». Плюс всевозрастающий симбиоз медиаиндустрии и политики привел к тому, что конгрессмены стали напрямую обращаться к обществу, а не к своим оппонентам. В результате, в нынешнем веке уровень сложности их речей стал ниже, чем «уровень навыков чтения для учащихся 9 класса».

Тенденция сложности восприятия речей в полной мере характерна и для словарного запаса – изначально он год за годом повышался, однако в тех же самых 1970-х пошел на убыль и постепенно опустился до школьного уровня.

Исследователи особо подчеркнули, что анализу подвергались лишь речи, произнесенные до конца 2010 года, поэтому данных о Дональде Трампе в результате исследования нет.