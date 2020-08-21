Новый аэропорт, дороги и особый режим для туристов: Патриарх Кирилл обсудил будущее Соловков с главой Архангельской области Александром Цыбульским

. Соловки - центр притяжения паломников и туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Соловецких островах завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы: всемирно известный архипелаг сможет принимать современные самолеты. На очереди - строительство аэропорта, автомобильных дорог, новой больницы для жителей Соловков. При этом необходимо помнить об особом статусе архипелага и проводить преобразования с учетом мнений всех заинтересованных сторон - церкви, государства и историков. Будущее островов обсудили 21 августа на заседании Патриаршего Попечительского совета, которое в стенах Соловецкого монастыря провел Патриарх Кирилл. В дискуссии приняли участие врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков.

По мнению Патриарха, поток приезжающих на острова необходимо ограничить: режим посещения архипелага должен отличаться других туристических мест. Святая обитель - центр притяжения паломников и туристов, но этот поток необходимо регулировать, чтобы не нанести вред экологии и духовной атмосфере островов. Вместе с тем, глава русской православной церкви отметил позитивные перемены, которые происходят сейчас на Соловках.

Патриарх Кирилл и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский обсудили стратегию развития островов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области.

- Многие изменения, которые произошли на архипелаге за последний год, радуют, прежде всего это касается проведенных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, - подчеркнул Патриарх Кирилл. - Безусловно, аэропорт должен быть современным и комфортным. В то же время необходимо четкое понимание: режим посещения Соловков должен отличаться от режима посещения других популярных у туристов мест. Мы должны сформировать его таким образом, чтобы он не наносил вреда экологии архипелага, его историческому содержанию.

С мнением Патриарха согласен и Михаил Фрадков: вопросы посещения архипелага, поведения туристов и паломников, проведение любых работ по реконструкции должны быть прописаны в концепции развития архипелага.

- Необходимо постоянное обращение к архивам, ориентир на исторические истоки этого места. Безусловно, многие вопросы находятся на стыке интересов государства и церкви, но уверен, что мы всегда найдем гармонию и баланс при принятии решений, - считает Михаил Фрадков.

Делая жизнь местных жителей боле комфортной, необходимо сохранить уникальную атмосферу островов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Александр Цыбульский познакомил участников встречи со стратегией развития островов и рассказал о новых объектах инфраструктуры, которые вскоре появятся на архипелаге. Прежде всего, это современные автотрассы. Уже готов проект создания дороги от аэропорта: по ней будет комфортно добираться до жилого сектора как на автомобиле, так и пешком. Еще один важный вопрос — обустройство ручья Питьевого, протекающего возле взлетно-посадочной полосы аэропорта. С одной стороны, необходимо уберечь взлетку от подмывания, а с другой — сохранить ручей в первозданном виде, помня не только об экологии, но и об его истории. Ручей издавна привлекал местных жителей и паломников не только летом, но и зимой, во время крещенский купаний.

В октябре этого года будет готова концепция строительства нового аэропорта. Здание должно отвечать всем требованиям современной авиации и при этом гармонично вписываться в окружающий пейзаж. После согласования всех сторон проект будет включен в одну из федеральных программ. На строительство аэропорта, по предварительным оценкам, потребуется 790 млн рублей. Кроме того, на Соловках впервые за многие годы появится современная больница — стационар на 10 мест. Сейчас врачи ведут прием в приспособленном здании, которое давно нуждается в ремонте.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Архангельской области еще раз напомнил о важности согласования проектов реконструкции на самых ранних этапах планирования. Это позволит создать на островах современные условия для жизни, не нарушая при этом комфорт братии монастыря, сохраняя историческое наследие и не нанося вред экологии.

- Моя задача как руководителя региона - сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации, - отметил Александр Цыбульский. - Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага.