На коллегии Минобороны России обсудили предстоящие Армейские международные игры и форум «Армия»

Фото: Министерство обороны РФ

ПАРАМЕТРЫ ФОРУМА

Состоялась очередная Коллегия Минобороны России. Заседание Коллегии открыл глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. В первой части своей речи он говорил о двух важных событиях нынешнего месяца. В один день, 23 августа, открываются Международный военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры. Министр назвал целый ряд цифр, которые характеризуют масштаб форума. Вот – некоторые из них:

- Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28-ми тысяч экспонатов.

- В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

- Предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны.

- Ожидаются представители 92-х стран.

- 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

ИГРЫ В ПОГОНАХ

Что же касается «параметров» Армейских международных игр, то они, по словам министра, таковы:

- В течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрироваться мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран.

- В программу Игр включены 30 конкурсов.

АКАДЕМИЯ ПОЛКОВОДЦЕВ

А основным вопросом Коллегии Минобороны была подготовка командных кадров. «Сегодня это одна из наших приоритетных задач, - сказал Шойгу. - Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооружёнными Силами».

Особое внимание он обратил на опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генерального штаба и тоже назвал при этом несколько любопытных фактов и цифр:

- Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60-ти процентов которых имеют боевой опыт..

- В академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства.

- Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями.

- В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Министерства обороны РФ.

- В настоящее время в в академии проходят обучение военнослужащие 35-ти дружественных государств.

В заключение своего выступления Шойгу сказал:

«В целом в системе подготовки высших офицерских кадров заложен высокий потенциал к совершенствованию и обучению военных руководителей, готовых к решению задач в области обеспечения военной безопасности России и к защите её граждан».