Росстат назвал отрасли, где сильнее всего упали заработки в 2020 году

Сильнее всего упали зарплаты в сером секторе, там, где не были официально оформлены трудовые соглашения. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вызванный коронавирусом экономический кризис больно ударил по карману трудящихся. Сильнее всего упали заработки у работников гостиниц и тружеников общепита — за полугодие более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России за минувшее полугодие. Среди потерявших в зарплате еще и работники воздушного и железнодорожного транспорта, производители мебели, шахтеры.

Однако в целом, по данным статистического ведомства, зарплаты в стране растут. Если в январе средняя зарплата составляла 46674 руб, то в июне уже 52123 руб. Да и просроченная задолженность по зарплате постоянно снижается и сейчас составляет менее 1% от всего фонда зарплаты.

- Для того, чтобы более объективно оценивать данные Росстата, надо учитывать, что значительное число людей было уволено, - пояснил «КП» проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Оставались, главным образом, руководители и ключевые специалисты, без которых нельзя обойтись. Это люди с высокой зарплатой. Они и попадают в учетные данные Росстата. Поправку надо делать и в отношении показателей задолженности по зарплатам. Когда людей отправляют в административный отпуск без сохранения зарплаты, им никто ничего не должен — значит их нет среди должников. Или когда увольняют по соглашению сторон или по собственному желанию — тоже долг по сути списывается. А таких случаев большинство.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Фото: YouTube

Но самое главное, почему данные Росстата не очень сходятся с ощущениями и жизненными наблюдениями, в другом, подчеркнул эксперт.

- Официальная статистика не учитывает, что сильнее всего упали зарплаты в сером секторе, там, где не были официально оформлены трудовые соглашения, - сказал Сафонов. - Там же больше всего и уволенных, и долгов по зарплате.

. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Подверг сомнению эксперт и информацию Росстата о ежемесячном росте средней зарплаты.

- По данным налоговой службы, поступления от налогов на доходы физлиц резко сократились, - сказал Сафонов. - Явная нестыковка.

Но, в целом, кризис коснулся всех стран.

- По предварительным оценкам Евростата, - сообщил эксперт, - во втором квартале 2020 года в большинстве государств-членов Европейского союза сезонно скорректированный ВВП снизился примерно на 12%. Это самый резкий спад, наблюдавшийся с начала наблюдений в 1995 году.