Налетай и улетай: авиабилеты по России в среднем упали в цене на треть

Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда в начале лета некоторые эксперты говорили о возможном падении цен на авиабилеты по России на 15-20%, а то и на треть, прогнозы эти казались фантастическими. Да ладно, чтоб у нас что-то подешевело?! Однако авиастатистика показывает, что фантастические прогнозы оправдываются.

По данным сервиса бронирования путешествий Туту.ру, в июле авиаперелеты даже на открывшиеся отечественные пляжные курорты просели в цене. Так, перелет из Москвы в Симферополь в среднем обходился на 16% дешевле прошлогоднего, в Сочи и в Анапу — на 20%, а в Минеральные Воды — аж на 40%.

В бархатный сезон - примерно та же картина, с некоторыми вариациями (см. таблицу). Причем эксперты не врут. Ваш корреспондент лично только что купила билеты из Москвы в Симферополь на середину сентября именно по той цене, которая указана в табличке. Это с багажом, то есть не самый дешевый вариант. Без багажа в Крым из столицы можно слетать тысяч за 7 (туда-обратно) и даже дешевле. Правда, на некоторые наиболее удобные рейсы и даты в начале сентября, скажем, у «Аэрофлота» билеты эконом-класса уже почти раскуплены. Но это именно отдельные рейсы. А в целом их из Москвы в Симферополь только у «Аэрофлота» не менее десятка в день, а еще столько же — у S7, а еще есть остальные перевозчики...

Это — курорты. По не отпускным направлениям цены снизились даже в сравнении с началом этого лета. Скажем, из Москвы в Уфу — почти вдвое. В Самару, Казань, Екатеринбург, Красноярск на нынешний сентябрь они сейчас стоят в среднем на 25-35% меньше, чем год назад. Сайты авиакомпаний пестрят спецпредложениями и сообщениями об акциях и распродажах. Так, «Победа» с 17 по 20 августа устраивала распродажу билетов на сентябрь-октябрь по ценам примерно вполовину прошлогодних.

Щедрость такая — понятно, не от хорошей жизни. По оперативным данным Росавиации, в июле наши авиакомпании перевезли на 52,8% меньше пассажиров, чем годом раньше. И прогнозы на 2020 год в целом не утешительны для перевозчиков: ожидается, что все вместе российские авиакомпании перевезут порядка 60 млн человек. Вместо 128 млн в 2019 году.

При этом подавляющее большинство наиболее прибыльных международных направлений так и закрыты. Вот за внутренних пассажиров и началась настоящая драчка. Как объясняют эксперты, авиакомпаниям выгоднее, чтобы самолеты летали хоть куда-то, пусть даже с убытками, чем простаивали. Ведь вносить плату за лизинг (аренду) лайнеров, их парковку и обслуживание, выплачивать зарплату персоналу все равно надо. А как бороться за нашего пассажира?

- Мы видим по уходящему лету, что люди до сих пор не восстановили свои финансовые возможности и готовы летать только по еще более низким ценам, - констатировал недавно генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.

Иными словами, налетай — подешевело. Правда, эксперты предупреждают, что радость может быть недолгой. Бесконечно копить убытки невозможно, и велика вероятность, что к лету-2021 — следующему высокому сезону, когда можно подзаработать, - число авиакомпаний у нас может серьезно подсократиться, а цены, соответственно, обратно пойдут вверх.