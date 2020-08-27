Материнский капитал: Что нового?

2020 год принес самые существенные изменения в меры господдержки семей с детьми Фото: Анастасия ОСИПОВА

Программа материнского капитала существует 13 лет и пользуется большим спросом. С 2007 года ей воспользовались более 10 млн российских семей. Сумма материнского капитала за это время выросла почти в 2 раза — с 250 тыс рублей до 453 тыс. рублей в прошлом году. Но 2020 год принес самые существенные изменения в меры господдержки семей с детьми (СМ. ИНФОГРАФИКА)

На что, в основном, тратят семьи материнский капитал. По данным Пенсионного Фонда России, почти 60% обладателей сертификата тратят его на улучшение жилищных условий. Еще треть — на ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей. 10% — на образование детей.