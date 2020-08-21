Могла ли диета для похудения стать причиной комы Алексея Навального

Навальный пытался похудеть и сидел на диете Фото: Борис КУДРЯВОВ

В сети появилась версия, что Алексей Навальный пытался похудеть и сидел на диете. Якобы именно это могло подорвать здоровье политика. В итоге — кома из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови. На медицинском языке это называется гипогликемия.

- Человек теряет сознание, если уровень глюкозы в крови падает ниже 2,5 ммоль/л, - пояснил «КП» врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

У более-менее здорового человека такое снижение сахара возможно, только если он голодает больше трех дней, говорит врач. У пациентов с циррозом печени гипогликемия может случиться и при более коротком сроке голодания.

Однако в большинстве случаев гипогликемия это состояние, характерное для больных сахарным диабетом. На практике оно развивается чаще всего, если произошла передозировка инсулина и других сахароснижающих средств. Например, когда пациент неправильно рассчитал дозу, сделал лишнюю инъекцию и т. д. Либо если больной диабетом ввел достаточную большую дозу инсулина и вовремя не поел. В таком случае уровень сахара в крови тоже критично падает и может привести к потере сознания.

Словом, сами по себе диеты и краткосрочное голодание (менее трех дней), как правило, не могут привести к коме у людей, не больных диабетом, поясняют эндокринологи.

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