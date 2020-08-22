Телеведущий, режиссер Александр Гордон и его бывшая супруга Нозанин Абдулвасиева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Шесть лет телеведущий Александр Гордон прожил с матерью своих двоих детей 26-летней Нозанин Абдулвасиевой. В минувший четверг пару официально развели.

По словам адвоката Гордона Жанны Маргулис, супруги рассталась красиво, без скандала.

- Завершился мой самый цивилизованный развод, - рассказала kp.ru адвокату Жанна Маргулис. - В суде мы столкнулись в дверях с адвокатом другой стороны Денисом Красовитовым, и после получения решения суда о расторжении брака вместе поехали в ЗАГС. Такое завершение бракоразводного процесса в моей адвокатской практике было впервые. Я в восхищении от наших доверителей, и от адвоката Нозанин.

Я убеждена, что Александр и Нозанин настолько мудро подошли к вопросу развода, что у меня нет ни капли сомнения в их дальнейшем диалоге, и не потому, что у них общие дети, а потому что они оба делают все, как взрослые люди, - говорит Маргулис.

Адвокат Нозанин тоже остался доволен, что удалось избежать недопонимания, которое обычно бывает у бывших супругов.

- Мы с адвокатом Маргулис Жанной провели судебный процесс на высоком профессиональном и человеческом уровне. Клиенты полностью доверили нам управлять процессом, и мы не подвели их ожидания.

Мы достигли нужного результата. При этом, нам удалось избежать судебной войны, что дало экономию времени, сил и средств как адвокатов, так и доверителей, - подчеркнул Денис Красовитов.