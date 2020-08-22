Ларри Кинг потерял двух детей за месяц

За свою карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью с политиками, звездами шоу-бизнеса и прочими знаменитостями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое из пяти детей известного американского телеведущего Ларри Кинга скончались в последние несколько недель.

Не стало 65-летного сына Кинга, Энди, а в прошлый четверг 51-летняя Чайя Кинг проиграла смертельную битву с раком легких.

Энди был приемным сыном. О причинах его смерти пока ничего не сообщается.

В прошлом году и сам телеведущий был на волоске от смерти, перенеся тяжелейший инсульт.

У 86-летнего Ларри Кинга остались три сына: Ларри Кинг-мл., Кэннон и Чэнс.

Телевизионное шоу Ларри Кинга, закрытое в 2010 году, занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на ТВ с бессменным ведущим. В 2013 он продал права телеканалу RT America, где продолжил работу.

За свою карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью с политиками, звездами шоу-бизнеса и прочими знаменитостями.