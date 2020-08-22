Омские врачи готовы предоставить немецкой клинике все анализы Навального

Омские врачи предложили клинике Charite помощь в лечении Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Российские врачи направили официальное обращение в немецкую клинику "Шарите", где сейчас лечится Алексей Навальный. Медики написали, что готовы предоставить немецким коллегам все данные анализов и исследований, взятых у Навального.

- Мы обладаем результатами всех проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения, - сообщил представитель омского Минздрава. Его слова приводит "Интерфакс".

В Минздраве также отметили, что омские врачи готовы взаимодействовать с немецкими специалистами касательно дальнейшего лечения Навального.

Напомним, утром 22 августа Алексея Навального доставили в берлинскую больницу "Шарите". Врачи уже приступили к всестороннему обследованию пациента, после чего обещают сообщить о диагнозе. На данный момент его состояние оценивают как стабильное.

Между тем омский Минздрав сообщил о том, что в анализах Навального нашли кофеин и алкоголь.