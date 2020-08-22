Грудь в стразах и шпагат: жених привез Анастасию Волочкову в Турцию

Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие до свадьбы. Фото: Instagram.com

Три дня назад Анастасия Волочкова огорошила поклонников важным заявлением - балерина решила устроить свадебное путешествие перед бракосочетанием. Ведь, по ее словам, этот так по-волочковски. До недавнего времени танцовщица интриговала публику и не сообщала, где именно проводит медовый месяц. Однако под одним из видео проговорилась.

Жених привез Анастасию Волочкову в Турцию. Влюбленные остановились на роскошной вилле. Отдых обещает быть волшебным.

"В этот раз мне посчастливилось отдыхать в Турции. Я просто в восторге от сервиса, уюта, красивой виллы, моря, от внимания ко мне такого трогательного", - написала Настя под видео, где в красном бикини в стразах нежится в море.

Волочкова также разместила красочные кадры из своего бунгало, с пляжа и у бассейна. Артистка успела сменить несколько микро-купальников, один из которых усыпан стразами сверху до низу, продемонстрировать свою фигуру и сделать шпагат.

"Фруктовое шпагаттини. В невероятном месте я отдыхаю! Такой прекрасный сервис и отзывчивые люди, которые делают мой отдых прекрасным и незабываемым", - делится счастьем звезда.

Она вкусно ест: "Съела я любимое блюдо! Шпинат на пару с тертым сыром". А потом похвасталась двумя большими дынями, держа их на уровне груди.

Волочкова не раз признавалась, что просто обожает море. А самый роскошный отдых она заслужила своим трудолюбием. Ну а избранник Насти, которого она тщательно скрывает от посторонних, каждый день дарит ей заботу, внимание и купает балерину в роскоши. Мужчина, по словам балерины, хорош собой, молод и никогда не был женат. Кажется, он только и ждал появления в своей жизни именно такой женщины, как балерина. Потому не жалеет для нее ничего.

"Какое счастье оказаться на берегу моря! Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией. Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают", - делится Анастасия.