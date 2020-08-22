Король уехал, да здравствует король: спасет ли побег бывшего короля монархию в Испании

Король Испании Филипп VI и королева Летиция Фото: EAST NEWS

Испанский королевский двор всегда был полон тайн. В последние несколько лет к ним добавилось еще и немало скандалов. В начале августа бывший король Хуан Карлос I покинул резиденцию Сарсуэла, что близ Мадрида, и исчез. Оказалось, он вообще навсегда уехал из страны. Поначалу говорили о Доминиканской республике, но в итоге папарацци засняли его в Абу-Даби в одном из самых дорогих отелей мира, Emirates Palace. Сколько времени бывший король намерен провести в ОАЭ пока что неизвестно.

Отбывая за границу, Хуан Карлос I оставил письмо, обращенное к своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI. Отъезд он объяснил «общественным резонансом, который создали некоторые произошедшие в прошлом события в его частной жизни».

Подданные Его Величества не нуждались ни в каких намеках. Все и так давно знали, что против Хуана Карлоса I вот уже несколько лет ведется антикоррупционное расследование.

Скандал, который разрушил имидж королевской власти, являющейся в Испании важным атрибутом государственности, подорвал отношение испанцев к институту монархии.

Король Хуан Карлос I покинул королевство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

При крещении ему дали длинное и трудно запоминающееся имя - Фелипе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон и Гресия. За пределами Испании стали использовать более привычное Филипп.

В семье он оказался самым младшим: до Филиппа у его отца, короля Хуана Карлоса и матери, королевы Софии родились две дочери - Елена и Кристина.

В год рождения инфанта (принца) Испанией все еще правил Франко. Диктатор считал себя монархистом, но власть королям возвращать не спешил. В 1969 году, когда инфанту исполнился год, его отец был объявлен наследником престола – постаревший Франко присвоил Хуану Карлосу титул принца Испании и завещал ему престол.

Когда в 1975 году отец вступил на трон , Филипп автоматически стал наследным принцем, которому в Испании дают титул принца Астурийского, Жиронского и Вианского. В 18-летнем возрасте принц принес присягу на верность конституции и королю.

Филипп получил лучшее образование: учился в престижной школе Санта-Мария-де-лос-Росалес в Мадриде, затем в колледже Лейкфилд в канадском Торонто. В 20-летнем возрасте за его плечами уже была учеба в Военной академии, офицерской военно-морской школе академии ВВС, будущий король имел звания лейтенанта сухопутных сил и ВВС и младшего лейтенанта ВМС. К моменту вступления на престол дослужился до погон подполковника и капитана второго ранга.

Военной службой Филипп не прельстился и получил две гражданских специальности – юриста и политолога.

Близкие и друзья считают его душой компании. Свободные минутки принц до сих пор проводит со своими бывшими однокашниками, с которыми тянул армейскую лямку в военной академии.

Не отлынивал будущий король от своих официальных обязанностей. У представителей монарших фамилий Европы есть такое негласное правило - участвовать в Олимпийских играх в составе сборной своей страны. Вот Филиппу и пришлось отдуваться за испанскую корону. В 1992 году на открытии Олимпиады в Барселоне наследник престола был знаменосцем и на общих условиях участвовал в соревнованиях по парусному спорту.

Будущий корол Филипп VI со своими братьями и сестрами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЫН ДОН ЖУАНА

Филипп рос, зная обо всех любовных похождениях своего отца. Хуан Карлос, словно не желая уступать в сомнительной славе своему тезке Дону Жуану, мечтал снискать лавры короля-ловеласа. И до, и после свадьбы он безбожно грешил, меняя любовниц. Поговаривают, что при встрече с принцессой Дианой решил приударить и за ней.

Но Филипп вырос полной противоположностью своего отца. Он однолюб и никогда не был замечен в адюльтерах. В 2003 году испанский двор неожиданно объявил о его помолвке с журналисткой Летисией Ортис Рокасолано. Для Летисии брак с будущим королем стал вторым. До этого она год была замужем за своим школьным учителем, роман с которым тянулся целое десятилетие.

Филипп и Летисия сыграли свадьбу в 2004 году. У пары растут две дочери – Леонор и София. В них венценосный папочка не чает души и лично учил их кататься на горных лыжах.

Король Хуан Карлос I объявляет об отречении от престола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДАЛ БОГ РОДСТВЕННИЧКОВ

Филиппа называют человеком без изъянов. Но ему катастрофически не повезло с родственниками, которые так и норовят испортить ему репутацию. Отец оказался «великим комбинатором», алчным до денег, да еще и распутником, одна из сестер – мошенницей. Добавляют масла в огонь жена и мать, которые вечно ссорятся.

Взойти на испанский престол Филипп должен был после смерти отца. Но судьба распорядилась иначе.

У Хуана Карлоcа I еще при диктаторе Франко сложился образ человека недалекого, поэтому после смерти генерала многие были убеждены, что надолго он не задержится. Его даже прозвали Хуан Карлос Недолгий. Но он не только удержался на троне, но еще и бескровным путем превратил Испанию из страны с диктаторским режимом в демократическое государство.

Почти 40 лет испанцы считали его за это героем, но в 2010 году грянул первый скандал. Было начато расследование по делу одного из фондов, которым управлял зять Хуана Карлоса I Иньяки Урдангарин. Его обвинили в присвоении средств, выделенных на проведение международных спортивных и культурных мероприятий региональными властями Испании. Заодно добавилось обвинение в неуплате налогов и отмывании денег. В итоге Урдангарин оказался за решеткой. А в 2014 году было возбуждено дело против его жены, инфанты Кристины. Конечно, шум был большой, но его не сравнить с реакцией общественности, которой стало известно о ведущемся расследовании против самого короля.

Эта история стала раскручиваться в 2012 году, когда Хуан Карлос I отправился в Ботсвану на крайне дорогое развлечение - охоту на слонов. Возможно, поездка осталась бы никем и незамеченной, но Хуан Карлос I на африканской земле упал и сломал бедро. О тайном путешествии в Африку стало известно всем. Испанцы были разъярены: страна переживала тяжелый экономический кризис, безработица била рекорды, люди оказывались на улице и голодали, а король развлекался. Чуть позже выяснилось, что в Ботсвану король летал вместе с любовницей, немецкой бизнесвумен Коринной цу Сайн-Витгенштейн, а все расходы оплатил некий магнат из Саудовской Аравии.

Гигантский ком скандалов вынудил Хуана Карлоса I принять единственное верное решение - добровольно отречься от престола в пользу сына. Конечно, было объявлено, что монарха подтолкнули к этому проблемы со здоровьем. Но не царское это дело - признавать свои ошибки. Так в 2014 году Филипп VI стал самым молодым монархом Европы.

Королева София и король Хуан Карлос I Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОМИНАЛЬНЫЙ ГЛАВА

Придя к власти, Филипп VI попытался исправить имидж монархии в глазах подданных. И начал с того, что урезал свое жалованье на 20%. Если до этого он получал из госказны 285 тыс. евро в год, то после секвестра сумма уменьшилась до 228 тыс. евро.

Законодательно король Испании обладает достаточно широкими полномочиями: он является гарантом конституции, несет ответственность перед народом за ее исполнение, возглавляет исполнительную власть. Но на деле все это фикция. Король выполняет лишь представительские функции.

Но однажды Филиппу VI удалось повлиять на политическую ситуацию в стране. В 2016 году после кризиса власти он своим указом распустил парламент и назначил новые выборы. Это было грандиозное событие, какого не было со времен падения режима Франко.

В октябре 2017 года король позволил высказаться о результатах референдума о независимости Каталонии. Монарх выступил с телеобращением, в котором осудил организаторов плебисцита и обвинил местные власти в создании ситуации, поставившей под угрозу социальную и экономическую стабильность в регионе.

Король Испании Филипп VI, королева Летиция, королева София и дочери Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОРОЛЬ В ОТСТАВКЕ

Казалось, что с отречением Хуана Карлоса беды испанского двора закончились, но эти надежды оказались преждевременными. В 2018 году испанскую корону потряс еще один скандал, связанный с именем предыдущего короля.

«Заслуженного короля в отставке» (такой титул Хуан Карлос получил после отречения) заподозрили в коррупции, неуплате налогов, отмывании денег и подделке финансовых документов. В прессе появились материалы, собранные бывшим полицейским комиссаром Хосе Мануэлем Вильярехо, который пользуясь своим служебным положением в течение длительного времени собирал компромат на высокопоставленных лиц, чтобы в будущем их шантажировать.

Особое внимание привлекла запись разговора Вильярехо с любовницей Хуана Карлоса. Немецкая предпринимательница выложила всю подноготную испанского монарха, раскрыв многие его финансовые схемы и махинации. Например, Хуан Карлос сказал Коринне цу Сайн-Витгенштейн, что король Марокко «подарил» ей недвижимость стоимостью в 3 млн. евро и попросил переписать на него этот подарок.

Известие о том, что Хуан Карлос незаконно обогатился, подстегнула швейцарского прокурора Ива Бертосса к новому расследованию. Он допросил приближенных бывшего монарха. В центре дела оказались 100 млн. долларов, их Хуан Карлос получил в подарок от саудовского короля в 2008 году. Прокурор пытался установить, была ли эта сумма связана с контрактом на 6,7 млрд. евро, который испанские компании получили на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой. Бертосса также обнаружил два оффшорных фонда, связанные с банковскими счетами в Швейцарии. Через один из них и были переведены те самые 100 млн. долларов.

Верховный суд Испании объявил, что готовит расследование деятельности Хуана Карлоса, дабы установить, виновен ли он в финансовых махинациях или нет. Однако бывший монарх защищен от судебного преследования, он может отвечать лишь за те деяния, что были совершены им после отречения.

Королева Летиция, король Филипп VI, королева София и король Хуан Карлос I Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАСЛЕДНИК ОФФШОРОВ

За грехи отца продолжает отдуваться Филипп VI. Взойдя на престол, он решил, что должен ассоциироваться у верноподданных с аскетичной умеренностью, ведь его отец славился тем, что жил на широкую ногу.

Чуть было не испортила все дело информация, согласно которой Филипп указан в качестве наследника оффшоров отца. Молодой король тут же объявил об отказе от наследства, а папочку лишил содержания. Хуан Карлос перестал получать ежегодный пенсион размером в 194 тыс. евро.

Деньги вряд ли сыграли роль. Похоже, отец и сам стал понимать, что подрывает авторитет сына. Поэтому и принял решение покинуть страну навсегда. Но народу этого мало.

- Его Величество должен дать испанскому народу исчерпывающие объяснения, а также рассмотреть необходимость подачи ежегодной декларации о доходах. Так, как это делают избираемые политики. - полагает испанский журналист Хосе Антонио Сарсалехос. – Только таким образом король не даст дальнейших поводов очернить свое доброе имя.

ОДОБРЯЙ, НО НЕ ДОВЕРЯЙ

Опросы общественного мнения показывают двоякое отношение испанского общества к монаршей семье. По уровню доверия, монархия, как государственный институт, откатилась на 9-е место, хотя еще в 2011 году находилась на 2-м, а в 2015 - на 4-м. Но при этом деятельность Филиппа VI на королевском посту одобряет большинство испанцев - 49%.

Количество республиканцев и монархистов в современной Испании примерно равное. Даже партийное разделение завязано на монархии: правые выступают за ее сохранение, а левые требуют полноценной республики.

Сможет ли эпидемия коронавируса, вызванный ею экономический кризис и череда скандалов в королевской семье сохранить испанскому монарху его корону, покажет только время.

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