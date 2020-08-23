Ученые нашли рецепт "спонтанного исцеления" смертельных заболеваний

Многим известны случаи чудесного исцеления вопреки прогнозам врачей. Фото: Shutterstock

Пожалуй, каждый слышал о случаях чудесного исцеления, когда человек со страшным, смертельным диагнозом буквально возвращается с того света и продолжает жить вопреки мнению докторов. Причем, зачастую, жить гораздо лучше, чем прежде, меняясь и внутренне, и внешне. Что кроется за такими чудесами, можно ли и нужно ли их классифицировать и систематизировать, а в конечном итоге использовать для лечения болезней, перед которыми пасует современная медицина?

Именно на эти вопросы и попытался ответить доктор медицинских наук, практикующий психиатр, преподаватель Гарвардской медицинской школы и магистр богословия Принстонской теологической семинарии Джеффри Редигер в своей книге «Излечившиеся: изменяющая жизнь наука спонтанного исцеления».

На изучение случаев спонтанного и необъяснимого исцеления Редигер потратил 17 лет своей карьеры. Стыкуя и медицину, и религию, но опираясь на подтвержденные факты, книга Редигера заставляет поверить, что все действительно зависит от нас самих, от нашего отношения к себе, жизни и окружающему миру.

Доктор Джеффри Редигер Фото: кадр с видео

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

В свои 63 года Клэр с нетерпением ждала спокойного выхода на пенсию, проживая на Гавайях. Но ей поставили диагноз «аденокарцинома». Это смертельная форма рака поджелудочной железы, от которой в течение 5 лет после постановки диагноза умирает 96% больных. Женщине была предложена рискованная операция, после которой она была обречена до конца своих дней на изнуряющую боль. Посмотрев многочисленнее видеозаписи на YouTube, где пациенты буквально корчатся в агонии после аналогичной операции, Клэр отказалась от помощи медиков. Вместо этого она поменяла диету, переключившись на растительную пищу, и психологически приняла неизбежность собственной кончины, прощая тех, с кем поссорилась. Через пять лет после постановки диагноза врачи были сбиты с толку: компьютерная томография показала, что опухоль у Клэр исчезла.

Молодому человеку из Колорадо диагностировали рак мозга IV стадии. После операции он начал химио- и лучевую терапию, но вскоре решил, что не хочет проводить последние несколько месяцев в страданиях, и прекратил лечение. По совету друга парень переезжает в один из духовных центров в Бразилии и начинает практиковать медитации. Два года спустя МРТ подтверждает, что от опухоли не осталось и следа.

Жительнице Огайо поставили неутешительный диагноз «идиопатический фиброз легких». Это заболевание всегда заканчивается скорой смертью пациента из-за усиливающейся дыхательной недостаточности. Вынужденная повсюду ходить со специальным аппаратом, женщина обращается к целителю, который лечит ее с помощью молитв и акупунктуры. Через два года рентген показал, что пациентка здорова, а в ее легких нет никаких патологий.

Подняться с больничной койки иногда помогает вера в себя. Фото: Shutterstock

ЧТО ДУМАЕТ АВТОР?

Подобных историй в книге Редигера множество. Однако он не преследует цели удивить читателя, а пытается найти общее в случаях спонтанного исцеления, более того – выделить из них то главное, что может помочь безнадежным больным справиться со смертельными недугами.

Базируясь на результатах своих исследований, Редигер считает, что большая часть физической реальности создается в нашем сознании. Наше восприятие меняет наш опыт, вплоть до изменения физического тела – и, таким образом, исцеление личности может быть величайшим инструментом к выздоровлению. Редигер уверен, что создал основу для новой медицины, направленной не на болезнь, а на человека.

«Спонтанное исцеление научило нас, что пробуждение к более глубокому осознанию нашей ценности и силы способно изменить нашу физиологию. Если мы предположим, что разум обладает мощью и способен влиять на развитие болезни, из этого следует, что значительное психоизменение может вызвать изменения физического тела и даже ремиссию», – пишет Редигер.

По его словам, западная медицина упустила нечто крайне важное: она фокусируется на болезни, а не на пациенте. И ждет, пока люди заболеют, судорожно ища методы исцеления вместо того, чтобы укрепить иммунную систему человека и изначально не допустить болезней.

Редигер уверен, что в традиционной западной медицине связь между разумом и телом только сейчас начинает укрепляться. И все же каждый врач знает, что эффект плацебо реален: разум может изменить то, что происходит в теле. Перед выздоровлением некоторым пациентам снились сны, их посещали различные видения. Необязательно соглашаться на мистическое объяснение, чтобы понять, что их мозг им что-то говорит, пытается донести до их сознания крайне важную информацию.

Позитивный психо-эмоциональный настрой помогает лучше лекарств. Фото: Shutterstock

А ЧТО У НАС?

Примеры самых разных случаев чудесного исцеления можно найти по всему миру, и Россия - не исключение. Причем, далеко не все они связаны с религией, целительством или духовными практиками.

Несколько лет назад «Комсомольская правда» писала о 10-летней Яне, которой врачи поставили диагнозы «детский церебральный паралич» и «двусторонняя ретинопатия недоношенных». Девочка не могла ходить и практически ничего не видела. Современная медицина помочь Яне не могла. Каково же было удивление докторов и близких ребенка, когда после первого же сеанса дельфинотерапии Яна начала различать предметы, а дальнейшее общение с дельфином помогло ей сделать первые шаги.

Чудесным исцелением можно назвать и историю молодого россиянина, который, узнав о запущенном онкологическом заболевании, решил лечиться своими силами. Услышав приговор от врачей (меланома, метастазы в печени, легких и даже в головном мозге), Иван запретил себе сдаваться. Будучи сотрудником фармацевтической компании, он составил коктейль из почти двух десятков витаминов и пищевых добавок и стал регулярно принимать его. Но главное – внушил себе, что метастазы - это крысы, на которых и начал охотиться мысленно с воображаемой битой. Проведенное несколько месяцев спустя исследование показало, что метастазы исчезли, а Иван практически здоров. Медики развели руками и до сих пор убеждают, что дело не в витаминах, а в воле к жизни и активизации защитных сил организма, заложенных в нас самой природой.

ОБрести зрения Яне помогли дельфины. Фото: Архив "КП"

А вот последний случай связан с верой. Эту историю в соцсетях рассказала Маргарита, которой случилось пережить чудесное исцеление. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Врачи нашли у нее «тотальный панкреонекроз, тяжелый сепсис, полиорганную недостаточность, эррозивное кровотечение в сальниковую сумку» и предупредили, что шансов на жизнь у нее просто нет. Вместе с тем доктора продолжили бороться за жизнь девушки, не очень-то веря в успех. Мать Маргариты отправилась в Покровский монастырь к мощам Матроны Московской просить защиты для дочери. Позже врач скажет, что произошло чудо, а девушка проведет в глубоком сне почти две недели. Она слышала голоса, говорившие ей о втором шансе. Вскоре Маргариту выписали, но до этого времени вся больница ходила смотреть на нее, как на человека, вернувшегося с того света.

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать из труда доктора Редигера – нельзя сдаваться. Десятки пациентов, за которыми он наблюдал в течение многих лет, изменили свои привычки, включая пищевые, отказались от раздражающих их отношений или бросили опостылевшую работу, приводящую к постоянному стрессу. Но главное, что всех их объединяло, - это надежда и вера, причем далеко не всегда религиозная. И кто знает, возможно, книга Редигера действительно перевернет медицину, сделает всех нас здоровее и счастливее, научит слушать и слышать, а самое важное – верить в себя. И тогда следующее чудо обязательно произойдет именно рядом с нами.

СКАЗАНО:

Константин Иванов, терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук

- В химии, биологии, медицине и других академических науках появляются все больше научных исследований и прорывов, нацеленных на помощь человеку, минимизацию его инвалидизации и скорейшего его излечения. Но, к сожалению, на просторах соцсетей появляется все больше чудесных лженаучных и антидоказательных исцелений, которые подкреплены нередко покупными комментариями или абсурдными заявления лжеэкспертов. В 90-98% - это маркетинговые истории.

Если человеку поставлен диагноз, который можно трактовать как «ничего сделать уже нельзя», и в процессе лечения пациент прошел весь путь классической доказательной медицины (фармакологии, химиотерапии, психотерапии, оперативного лечения и пр.) до медицины, то только после этого он может прибегнуть к любым другим методикам, которые отчасти относятся к лженауке, но при этом не вредят его моральному и физическому здоровью. Но эти методы не должны лишить последних денег и последней надежды пациента.

о. Павел (Островский), священник

- То, что существует плацебо, ни для кого не секрет, как и существование психосоматики. Мы знаем, что у людей, позитивно смотрящих на жизнь, любой процесс выздоровления идет быстрее.

Обычно яркие, добрые случаи выздоровления становятся известны всем, а вот грустные - только врачам. Люди могут ходить на курсы, тренинги, а потом, когда все становится очень плохо, идут к врачам.

Я - сторонник доказательной медицины. Медицина - это наука. Поэтому любые утверждения о чудесных исцелениях следует подкреплять четкими доказательствами.