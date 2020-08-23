Спартак - Локомотив 23 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Спартак" сыграет против "Локомотива" главный матч тура в Тушино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московские "Спартак" и "Локомотив" проведут главный матч 4 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Локомотив 23 августа 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Команды за всю историю чемпионатов России провели 58 поединков. 25 раз побеждал "Спартак", 18 - "Локомотив", а 15 встреч завершились вничью. В последний раз до этого дня команды играли 8 июля на финише прошлого сезона и завершили встречу вничью 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Локомотив 23 августа 2020

У "Спартака" больше шансов на победу, но не намного больше, чем у "Локомотива".

Прогноз на матч Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Итогом поединка будет ничья.

Составы команд на матч Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Матч Спартак - Локомотив 23 августа 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Локомотив можно будет посмотреть с 19:00 на канале "Матч Премьер".

Трансляция матча Спартак - Локомотив 23 августа 2020

Трансляция матча Спартак - Локомотив 23 августа и начнется с 19:00 на канале "Матч Премьер".