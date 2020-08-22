В США поставят бюст Героя Советского Союза Марселя Альбера

Марсель Альбер - летчик эскадрильи "Номандия-Неман" Фото: кадр с видео

23 августа исполнится 10 лет, как не стало Героя Советского Союза Марселя Альбера, французского летчика легендарного полка «Нормандия-Неман».

Он упокоился во Флориде. На его похоронах присутствовали российские, французские и американские дипломаты и военные. В США Альбер переехал после войны, женившись на американке.

В ноябре 1942 года с группой первых добровольцев Марсель Альбер отправился в СССР в составе авиагруппы «Нормандия-Неман». И сбил первый немецкий самолет в небе над Советским Союзом 16 июня 1943 года.

Альбер одним из первых отказался от тактики ведения одиночного боя. К концу 1944 года на его счету были 23 сбитых вражеских самолета.

В память о наших солдатах и всех союзниках Посольство России в США организовало онлайн-показ документального фильма "Нормандия-Неман. Монолог" режиссера Егора Климовича.

А на кладбище, где похоронен Альбер, будет установлен и торжественно открыт бюст, переданный в дар местному музею одним из меценатов. Планировалось, что это будет сделано именно в 10-ю годовщину смерти Альбера, но из-за коронавирусных ограничений в США, запрещающих массовые мероприятия, церемония перенесена на следующий год. Невзирая на это, сотрудники российского посольства в Вашингтоне смогли организовать возложение венков на могилу Героя Советского Союза.