Александр Поветкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 22 августа в Британии свой очередной поединок на профессиональном ринге провел 40-летний русский боксер Александр Поветкин. За свою карьеру он всего два раза проигрывал - Кличко и Энтони Джошуа. За сутки до поединка на официальной церемонии взвешивания британский соперник Поветкина оказался тяжелее - 101,5 против 114,5 килограммов. Победитель этого поединка получит звание обязательного претендента на чемпионский пояс. А он - у Тайсона Фьюри.

Свой последний до этого дня у Поветкина был 7 декабря 2019 года. В Саудовской Аравии он завершил вничью встречу с Майклом Хантером. А до того в Британии на О2 Арене одержал победу над Хьюи Фьюри - братом действующего чемпиона.

Поветкин достаточно уважительно отзывался о своем сопернике:

- У Диллиана хороший удар. Я считаю его бойцом высокого уровня и хорошим боксером. Так что мне придется как следует потрудиться, чтобы хорошо провести с ним бой. Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Уайта. Я просто думаю о том, чтобы хорошо отбоксировать и не допускать ошибок. Вот и все, - сказал Поветкин в интервью для ютуб-канала iFL TV.

При этом, Энтони Джошуа, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF, высказался о бое Поветкин-Уайт довольно сдержанно: - Поветкин все еще голоден, он пойдет против Диллиана, думая, что сможет победить. Прогноз? Это будет решение судей по очкам, - сказал британец Sky Sports.

Поветкин со своей командой улетел в Британию за неделю до боя. При этом, 15 августа команда нашего бойца выложила фото из аэропорта "Шереметьево" в весьма стильном образе. Все предстали на фото в клетчатых спортивных костюмах - таких, какие были у героев британского криминального хита Гая Ричи "Джентльмены", которая вышла на экраны в начале 2020 года.

Диллиан Уайт перед боем против Поветкина сделал тоже громкое заявление:

- Два года назад я сказал Поветкину, что хочу подраться. Это случилось после того, как он отправил в нокаут моего друга Дэвида Прайса. Спустя два года мы пришли к этому поединку, и вскоре все закончится.

Поединок прошел в довольно британской атмосфере - в поместье известного промоутера Эдди Хирна. И как только объявили о начале поединка, то - грянул салют! Диллиан Уайт вышел на поединок под музыкальный микс, среди которого даже был саундтрек из фильма "Челюсти". А когда же объявляли спортсменов-участников поединка, то британский ринг-анонсер объявил Поветкина на чистом русском языке.

Для нашего боксера первый громкий "звоночек" прозвучал в четвертом раунде - Поветкин пропустил аперкот от Уайта и повалился на ринг. Но это было в конце, так что без последствий, поединок продолжился, перейдя в пятый раунд.

Но! Диллиан Уайт в пятом раунде был послан в нокаут. Просто одним МОЩНЫМ ударом победил британца. Решающим стал мощный удар слева снизу.

Теперь Поветкин - временный чемпион мира по версии WBC. И он - обязательный претендент на битву за звание сильнейшего.

Теперь у Александра Поветкина 36 побед, 25 нокаутом, 1 ничья и только 2 поражения за профессиональную карьеру. У Диллиана Уайта - 27 побед, 18 нокаутом и 2 поражения.