Геннадий Онищенко: Чтобы студенты хорошо учились, надо платить им советскую стипендию

Геннадий Онищенко и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко – Гамов. Земля слухами полнится, что, используя свое служебное положение, вы хотите повысить стипендии студентам до минимального прожиточного минимума. Это правда или меня дезинформировали?

- Какое служебное положение?

- Ну, как первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке.

- Ну, в стране есть только два человека, которые этот вопрос могут решить - президент и премьер. Потому что это достаточно большие деньги.

А когда мне задали вопрос, какая, по моему мнению, должна быть стипендия (у студентов вузов.- А.Г.), я сказал, что она должна быть вот такой. (12 130 рублей. - А.Г.)

Так что позиция у меня такая есть, но акценты расставлены неправильно.

- Расставьте, пожалуйста, сами.

- Что я должен расставлять?

- Акценты. Я так понял, вы хотите повысить стипендию, чтобы студент-троечник получал 12 тысяч. Но вы хотите еще ввести повышенную - ленинскую.

- В советское время было три вида стипендий (во всяком случае, в то время, когда я учился). 27 рублей - обычная. Этого практически хватало, для того чтобы, живя примерно на рубль в день, можно было хотя бы питаться нормально. Ну, относительно нормально молодому человеку. Тем более, что я тогда еще и спортом занимался.

- Тяжелой атлетикой!

- И стипендию платили не троечникам. Как раз им ее не платили, а только тем, кто учился на 4 и 5.

Если я сдавал сессию на «отлично», то мог получать повышенную стипендию, она была 35 рублей. Тогда я почти шиковал. А ленинская… Ну, это были единицы, которые получали за отличную учебу (в течение первых трех лет у нас в мединституте).

- В Донецком мединституте.

- Ну, везде, по всему Советскому Союзу была одна стипендия. Это - просто приятные воспоминания о прошлом.

Но, как раз тут именно такая логика - дать возможность студенту, на пределе минимума, жить - в принципе - на стипендию.

Ну, конечно, никто на нее не жил, все подрабатывали, что-то где-то имели еще, кому-то родители помогали и так далее.

Поэтому здесь и сейчас, если следовать этой логике, то, в принципе, нужно именно таким образом действовать. А сам факт, что заговорили о повышении стипендии, - это уже хорошо.

Но сейчас у нас с вами, принципиально, другое время. Тогда, в советское время, мы все учились за счет государства. А сегодня, одним из источников дохода всех высших учебных заведений, является то, что они имеют возможность набирать студентов, которые платят за учебу, то есть платных. Кроме тех, которые идут по бюджету, по квоте, которая выделяется каждому вузу на набор студентов за государственный счет.

Кроме этого, туда попадают те, у кого наиболее хорошие оценки. Кто чуть-чуть недобирает, могут поступить на платной основе.

И вот - за счет той оплаты, которую студенты вносят за обучение, - можно поддерживать и уровень стипендий других, индивидуализировать его, более вариативной сделать данную линейку или шкалу. Но это уже прерогатива каждого из вузов.

- Вы на рубль жили? У меня жена (будущая) - когда училась, она на 15 копеек в день жила.

- Смотря где учиться. На рубль в то время можно было более-менее сносно питаться, правда, не анчоусами и авокадо (тогда такого даже в помине не было). В студенческой столовой, в принципе, можно было достаточно сытно поесть на 30-40 копеек, на 60 копеек – это уже можно было, как говорится, от пуза накушаться в обед, а утром или вечером что-то самому себе приготовить.

- Студенты выпивают иногда. Вы не выпивали?

- Товарищ Гамов, вы не очерняйте нашу историю. Пьющих студентов можно было на пальцах пересчитать, во всяком случае, в медицинских вузах. Журналисты, наверное, были пьянчужками...

- Нет!

- ...а вот наши медики как-то старались избегать этого.

- Правда, что вы в вытрезвителе подрабатывали?

- Дежурил иногда.

- То есть - мы там с вами могли встретиться.

- Ну, с вами… Тогда, я думаю, еще из вас не выветрилось ваше боевое комсомольское прошлое, и вы еще где-то в душе держали тот нравственный стержень веры в светлое будущее, и явно не пили, когда были студентом. Это вы уже, наверное, потом, когда очерствели душой…

- Нет, я был заочником, и меня выгнали один раз из университета.

- Вас выгнали?

- Да.

- Ну, вас теперь можно в революционеры записывать.

- Так что я пострадал, я был репрессирован.

- То есть вы были жертвой режима, я так понимаю.

- Но один раз попал в вытрезвитель, так что мы с вами могли бы там столкнуться.

- Только на разных сторонах бытия, надеюсь. Потому что моя функция была - констатировать, что от вас идет запах алкоголя. Тогда еще промилле не мерили, но, по вашему поведению, можно было бы дать такую, будем говорить - аудиовизуальную - оценку степени вашего опьянения.

- Геннадий Григорьевич, а когда вы можете продвинуть это в Госдуме – чтобы студентам поднять «стипу», как они ее называют?

- Это не я буду продвигать. Это было такое заявление министра просвещения.

И, если это будет так, даже если это и не дойдет до тех индикативов, о которых я размечтался и возбудил этот нездоровый интерес со стороны «Комсомольской правды», - даже если на какой-то уровень будет эта стипендия повышена хотя бы…

- Нет, здоровый интерес!

- Хотя бы на уровень индексации девальвации, которая идет, каждый год мы на 3-4% повышаем, - и то уже будет шаг в нужном направлении.

Ну и, надеюсь, если бюджет позволит, можно будет давать студентам и ту стипендию, о которой я говорил. Почему?

- Да!

- Потому что, если студент ненормально питается, живет по нижней шкале комфортности, то он плохо осваивает материал, и качество его образования страдает от этого. И получается, что косвенно государство зря тратит деньги. Они выделяются, а эффекта от образования не получается.

Поэтому студенту надо дать возможность нормально питаться, нормально жить и сосредоточиться на получении качественного образования.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. Я горжусь вами.

- А я как вами горжусь!

- Спасибо.