Новые данные о пользе шоколада: даже кусочек в неделю защищает сосуды и сердце

Употребление шоколада не менее одного раза в неделю имеет кардиозащитный эффект Фото: Shutterstock

Исследователи из Клиники Мэйо, Кливлендской клиники и Бэйлорского колледжа медицины (США) опубликовали научный труд, который будет по сердцу многим. Поскольку речь идет об очередном доказательстве пользы одного из самых популярных на Земле лакомств — шоколада.

Ученые проанализировали шесть крупных исследований, проведенных в мире за последние пятьдесят лет. Их участниками стали 336 289 человек из США, Швеции и Австралии. Целью всех наблюдений была связь между употреблением шоколада и риском развития ишемической болезни сердца (ИБС). Именно это заболевание в большинстве случаев становится причиной инфарктов, поскольку при ИБС сужается просвет коронарных артерий, питающих сердце насыщенной кислородом кровью.

Авторы научной работы пришли к выводу: употребление шоколада не менее одного раза в неделю имеет кардиозащитный эффект. Тех, кто не отказывал себе в таком удовольствии, при прочих равных ишемическая болезнь сердца настигала реже. Риск ее развития был как минимум на 8% ниже, говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что, по всей видимости, главную пользу для сосудов и сердца приносят такие ингредиенты шоколада, как флавоноиды, полифенолы, стеариновая кислота и метилксантины. Флавоноиды, в частности, эпикатехин, катехин и процианидины уменьшают агрегацию тромбоцитов (благодаря этому снижается риск образования тромбов) и в целом улучшают состояние эндотелия, то есть внутренней оболочки кровеносных сосудов. Остальные компоненты также тормозят развитие воспаления и способствуют повышению уровня липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина).

В научной работе оговаривается, что пока нет точных данных, сколько именно шоколада нужно съедать для поддержания здоровья сердца и сосудов. Авторы напоминают, что следует обращать внимание на калорийность, содержание сахара и жира в шоколадных плитках, а также на состояние здоровья и параметры самого потребителя: возраст, лишний вес, сопутствующие хронические заболевания, в частности сахарный диабет. Словом, каждому желательно индивидуально посоветоваться со своим лечащим врачом. Скорее всего, наиболее безопасный вариант — это употребление темного шоколада с минимальным содержанием сахара раз в неделю, заключают исследователи.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА ПО ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ

Ориентируйтесь на свою массу тела

- Очень важно, каковы изначальные условия «эксперимента». Одно дело, когда качественный горький шоколад ест стройный житель Австралии, живущий на берегу океана, и совсем другое — когда шоколадными конфетами объедается житель российского мегаполиса с лишним весом, курящий и ведущий сидячий образ жизни, - говорит врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. - Поскольку проблема избыточного веса стоит в нашей стране очень остро, то давать универсальный совет налегать на шоколад «для здоровья» я бы поостерегся. Но если у вас нет лишних килограммов, и вы для удовольствия едите шоколад в разумных количествах, то вреда, конечно, не будет.

НА ЗАМЕТКУ

В среднем врачи рекомендуют съедать в день не более 50 граммов черного шоколада. Если вы предпочитаете молочный, то не более 20 граммов в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять полезных советов, как питаться летом, чтобы защитить сердце, сосуды и укрепить иммунитет

О важных правилах рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично» (подробности)