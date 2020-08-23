Танковый биатлон и новейшее оружие: Самые яркие фото с открытия форума «Армия-2020»

Танковый биатлон - один из ярких моментов военного форума. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые о главном

Пока мир борется с коронавирусом, делегации из 90 с лишним стран готовятся к сражениям с потенциальным противником: в Подмосковном Парке Патриот премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу открыли международный форум «Армия-2020». Это крупнейшее военно-техническое мероприятие в этом пандемическом году на планете Земля. Глава нашего кабинета министров напомнил о том, оборонно-промышленный комплекс России готов выдержать самую жесткую конкуренцию со стороны основных мировых игроков. И в подтверждение назвал ряд интересных новинок. А глава оборонного ведомства отпустил шутку о том, что хозяева "Армии-2020" будут рады любым местам гостей в соревнованиях армейских команд , начиная со второго. Гости в масках понимающе посмеялись. По видеосвязи участников форума поздравил с его открытием и президент России. Владимир Путин заявил, что надо «вместе искать ответы на возникающие вызовы».

Первые о главном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все флаги в гости к нам

Иностранные делегации и на форум, и на армейские соревнования прибыли более, чем из 90 стран. Например, в традиционном и очень популярном танковом биатлоне, который 23 августа стартовал в Алабино, участвовали, кроме российской, еще 15 команд — в первый же день начались заезды боевых машин (в основном, модификаций Т-72) танкистов двух славянских государств — Белоруссии и Сербии, а также Азербайджана и Китая( ну, китайцы, конечно, свои машины привезли, которые что-то смутно напоминали…).

Все флаги в гости к нам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девушки любят броню

Более миллиона человек посетили мероприятия форума год назад только за первую неделю. Сейчас, из-за пандемических ограничений и зарубежных гостей, что понятно, поменьше, да и родных, российских зрителей и в Подмосковье, и в других регионах России ожидается, увы, не так много, как в 2019-м. Но сохранилась главная черта этого яркого события— людям дают буквально на ощупь ощутить мощь самых современных образцов техники. Кожей прочувствовать, что и броня всегда крепка, и танки наши быстры...

Девушки любят броню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписные вы мои!

Гжель и Палех — самые узнаваемые российские бренды, ну, может быть, кроме «Калашникова» и Т-72. А если совместить русский танк и русскую традиционную роспись (обычно, конечно, по керамике, не по броне, но не в этот раз)? Получается, практически арт-объект, который привлекает внимание каждого, кто любит мощь и красоту «в одном флаконе».

Расписные вы мои! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будет день — будет и «Армата»

На форуме предполагается динамический показ ходовых и огневых возможностей разных модификаций бронемашин от Т-72Б3 до Т-90М. Серию «Армата» тоже покажут — но, кажется, не в динамике...

Будет день — будет и «Армата» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тополя вы мои, тополя

Ракетное вооружение всегда занимало достойное место на таких форумах. Да, сейчас на смену мощным и дальнобойным "Тополям М» приходят еще более крутые РС-24 Ярс и РГЧ ИН. Но и модернизированные ракетные комплексы стратегического назначения своего грозного упреждающего значения еще не утратили…

Тополя вы мои, тополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посетитель выставки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиа-шоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Селфи в стиле милитари Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кантемировец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН