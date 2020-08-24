Незаменимые: после кризиса мигранты нашли работу быстрее, чем россияне

В разгар пандемии десятки тысяч гастарбайтеров пытались вернуться на родину, но границы были закрыты. В надежде на счастливый рейс многие из них неделями ночевали в аэропортах. Фото: Twitter.com

Аукцион неслыханной щедрости от таксистов

- Уважаемый, куда ехать?

Время около 2 часов ночи, аэропорт «Домодедово», за мной уныло плетутся трое смуглых парней. Привычно пропускаю их зазывания мимо ушей (а то я не знаю: сейчас заломят), достаю мобильник и заказываю такси.

- Стой, уважаемый, мы сами Яндекс, только еще дешевле...

Кто-то из мигрантов, услышав, куда мне ехать, быстро забил в поиск Таганку и показал мне на экране мобильника вполне бюджетные 945 рэ. Не успел я задуматься, не развод ли это, как он решительно продемпинговал:

- Отвезу за 930!

На этом аттракцион неслыханной щедрости не закончился.

- Не слушай - садись ко мне за 920! - сбил цену другой водила.

Тут зазвонил мой телефон.

- Я уже приехал, довезу за 900, ни к кому не ходите! - закричал в трубку водитель по заказу - ясное дело, понимал, что за мной охотятся конкуренты.

Такси - как зеркало отечественной экономики. Сейчас, в кризис, поездка на «шашечках» (если на несколько человек) обходится порой дешевле метрополитена. Обилие машин привело к резкому падению расценок, а следовательно, и заработка. Россияне, которых одно время в такси было немало, поувольнялись. Остались мигранты, готовые работать за копейки, тем более в безвыходной для себя ситуации - путь домой закрыт, другую работу найти сложно. Вот и дежурят в аэропортах, сбивая друг другу цену.

Из каких стран к нам больше всего прибыло мигрантов.

В Бишкек не зарастет народная тропа

- Совсем нет работы, и уехать не могу, - вырулив на Симферопольское шоссе, сокрушается мой водитель Рахматжон, он узбек из Киргизии. - Билет на чартер до Бишкека надо заказывать в посольстве за месяц - один или два самолета в день летают. Билет - 35 тысяч. Мне наши спекулянты предлагали хоть завтра, но за 41 тысячу - очень много.

Лишние 6 тысяч - большие деньги. Ровно месяц жить - Рахматжон с приятелями впятером снимают двушку в Люблине.

- В посольстве сказали, что в сентябре пустят регулярные самолеты, билеты будут по 15 тысяч, тогда и полечу, - продолжал рассказывать таксист.

А пока воздушные ворота не открыты, оказавшиеся без денег мигранты проложили караванную тропу в Среднюю Азию через Казахстан. Мой водитель о ней в курсе.

- Доезжаешь, как можешь, до российско-казахстанской границы, понял? Потом нужно 30 тысяч, чтобы тебя пустили в Казахстан. И еще справка, что у тебя кто-то из родственников тяжело заболел или жена рожает, а никого, кроме тебя, нет. Ее можно получить в Москве в посольстве. А без справки через границу не пустят даже за 100 тысяч. Если у тебя машина, то ее на эвакуаторе через весь Казахстан довезут до узбекской или киргизской границы - это еще 7 тысяч рублей.

Но есть и тайные тропы перехода российско-казахстанской границы и дальнейшей переправки в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Однако стоимость услуг такая, что многие мигранты предпочитают дожидаться лучших времен в России.

Многие работодатели честно признаются: им с приезжими работать проще. Платить надо меньше, а исполнительность у гастарбайтеров высокая. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уборка: приезжие рулят

Более миллиона мигрантов хотят покинуть Россию, сообщил «КП» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Правда, при существующих темпах на это уйдет года три. Ну пусть не три, скоро, говорят, откроют границы, пустят дополнительные рейсы, уедут они быстрее. И что?

А вот тогда-то, представляет себе среднестатистический россиянин, понадобятся рабочие руки, а поскольку гастарбайтеров, готовых работать за копейки, уже не будет, то начальство пожмется-пожмется да и повысит зарплаты нашим. Мечты, мечты… Реальность не столь оптимистична.

- У нас мигранты составляют ровно 90 процентов, и никто в кризис не уехал, - рассказала «КП» директор небольшой клининговой компании Clean my way Светлана Еременко. - Не только потому что трудно на самолет попасть, но и просто не хотят покидать Россию. Тут у многих уже дети в школах учатся. Жилье снимают, самый выгодный вариант - в трешке человек девять. Хозяева в кризис и цены снижали им, и в долг давали пожить.

А сейчас жизнь налаживается, продолжает Светлана. Заказов уже практически столько же, сколько и в прошлом году, численность персонала восстановилась. Правда, цены пришлось немного скинуть. Если раньше за генеральную уборку однушки, например, брали 3 тысячи, то сейчас, чтобы не упустить заказчика, приходится рублей 500 все-таки скинуть. Но на зарплатах это не сказалось. Сами уборщицы получают с однушки те же 2 тысячи, что и до кризиса.

Сколько у нас действительно работает иностранцев. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- У нас работницы получают в месяц примерно 45 тысяч, - рассказал «КП» директор клининговой компании «Не надо грязи» Александр Стригун, у него тоже основная масса уборщиц - из Средней Азии. - Это побольше, чем кассиром в сетевых магазинах.

Почему же тогда не идут на такую работу российские гражданки? Ответ прост: они, как и украинки и белоруски, предпочитают трудиться самостоятельно. На практике особого выигрыша по деньгам нет, зато - ощущение свободы.

Заказчики коттеджей требуют россиян

Еще одна сфера, где традиционно работают мигранты, - это строительство. Но в последнее время здесь намечается явный поворот в пользу российских кадров. Например, все меньше мигрантов укладывают асфальт, особенно на федеральных трассах. Например, как сообщили «КП» в компании АО «ВАД», которая строит в Крыму автодорогу «Таврида» и другие крупные объекты по всей стране, здесь обходятся российскими работниками.

Отказываются от услуг среднеазиатских работников и в дачно-коттеджном строительстве.

- У нас давно уже нет мигрантов, - рассказал «КП» Игорь Провоторов, директор работающей в Московском регионе дилерской фирмы строительной компании «Зодчий». - В основном - россияне из регионов. Почему? Такое требование заказчиков. Это едва ли не первый вопрос, который нам задают: «А кто будет строить?» Кроме того, с мигрантами слишком много мороки: оформить разрешение на работу, оплатить патенты, найти жилье. А еще бывает, поедут в город - их патруль задержит. Приходится ехать, удостоверять личности. Гораздо спокойнее найти нормального россиянина.

Почему же, спрашивается, раньше охотно брали приезжих?

- Да потому что они не спорили, соглашались на более низкую зарплату, - не скрывает собеседник. - А сейчас пообвыкли, узнали лучше свои права и стали требовать не меньше, чем россияне. При таком раскладе мне уже выгоднее своего взять.

А вот на крупных стройках рабочих из Азии по-прежнему много, и нет никаких причин для того, чтобы ситуация изменилась.

Расцветет и зазеленеет ли российская экономика, избавившись от гастарбайтеров? Пока ответа на этот вопрос нет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ни Украина не приехала, ни белорусы

И все-таки одними россиянами кадровые дыры нашей экономики не заткнешь.

- Сейчас самый сезон, вырос интерес к дачному строительству, заказов полно, а рабочих рук не хватает, - сетует строитель Игорь Провоторов. - Ни Украина не приехала, ни белорусы, ни ЛНР и ДНР - оказалось тяжело без них.

А что же наши-то? А наших нет.

- У нас год от года снижается численность трудовых ресурсов, поэтому Россия без мигрантов обойтись не может, - сказал «КП» руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель. - Сейчас у нас постоянно находятся 5 - 6 млн трудовых мигрантов. Примерно миллион из них без работы, то есть доля безработных примерно в 2 раза выше, чем обычно. Но это ненадолго. Они находят работу гораздо быстрее, чем россияне. Но даже несколько месяцев назад лишившиеся работы мигранты не хотели уезжать, они не сомневались, что скоро работу найдут, - мы проводили опросы. А те, кто собирался уехать, говорили, что через несколько месяцев вернутся. Для этого есть объективные причины. У них на родине работы вообще нет, а заработки на порядок ниже, чем в России. Сейчас, по нашим исследованиям, не только уехавшие планируют вернуться, но и еще примерно миллион человек в сопредельных странах готовы к нам приехать, ждут только открытия границ.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Узбеки уже подумают, ехать в Россию или дома остаться

- Мы действительно не сможем обойтись без мигрантов, поскольку для роста экономики у нас не хватает рабочих рук, - сказал «КП» председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. - Но проблема в том, что поток мигрантов будет сокращаться. Стран, откуда мы могли бы черпать рабочую силу, вокруг нас становится все меньше. В среднеазиатских государствах экономика постепенно налаживается. Например, в Узбекистане стали давать людям землю - это стимул оставаться дома. И для того чтобы перетянуть их на российские объекты, нужно будет платить им больше денег.

Вакансии для мигрантов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТЕНДЕНЦИЯ

Конфликты и митинги участились

Несколько месяцев нам твердили, что экономический кризис никак не сказывается на криминогенной обстановке среди мигрантов. Что то ли законы диалектики волшебным образом обходят стороной очумевших от безделья и безденежья гостей, то ли патриархальное воспитание уберегает их от нехороших поступков. Но вот, похоже, прорвало.

Все чаще стали появляться сообщения о конфликтах. Громкий случай произошел недавно на рынке в Теплом Стане. Там водитель неправильно припаркованной машины на просьбу полицейского предъявить документ просто врезал ему между глаз. А когда прибывший наряд попытался задержать любителя помахаться с представителем власти, толпа рыночников отбила своего.

Об опасности роста преступности среди приезжих заговорил и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Наконец-то, усмехаются жители российских городов. Например, подмосковных Люберец.

- У нас обдолбанные среди мигрантов и раньше были, а сейчас чуть ли не каждый, - рассказал «КП» местный житель Вадим. - В наш ломбард ходят как на работу - мобильники сдавать. Ясно, краденые. И еще есть постоянный клиент, таксист. Мобилы у подвыпивших клиентов отжимает - говорит, в счет оплаты, а там кто его знает. А тут еще такая тема - просто внаглую нападают на ломбарды. Я специально всем объясняю на всякий случай, что везде видеонаблюдение. И все равно один с витрины ухитрился камеру стащить, пока я его планшет осматривал - типа принес сдавать. И что вы думаете - отнес эту ворованную камеру в соседний ломбард нашей же сети. А у нас внутреннее оповещение сработало, там ребята быстро в полицию отзвонились, там его и повязали.

Еще одна тенденция. Считается, что мигранты - народ покладистый, как начальник сказал, так и сделают, сколько денег даст, столько и возьмут. После коронакризиса ситуация изменилась. Видимо, работодатели где-то пережали.

По стране прокатилась целая волна мигрантских забастовок - от разносчиков еды до дворников. Порой дело доходит до Следственного комитета. Все чаще мигранты обращаются за разъяснением своих прав в различные правозащитные организации, финансируемые через гранты ООН. Там им оказывают бесплатную юридическую помощь. Помогают и некоторые независимые профсоюзы.