Помолодел с 31-летней женой: Видео скачущего Петросяна удивило поклонников

Евгений Ваганович занимается спортом и следит за питанием. Фото: Инстаграм.

В прошлом году Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Сатирика не смутила 43-летняя разница в возрасте со своей избранницей. И, похоже, Евгений Ваганович не прогадал: поклонники уверены, что брак с 31-летней женой омолодил его. Еще больше в этом мнении они утвердились, когда посмотрели видео, которое Петросян опубликовал на своей странице в Инстаграме. В ролике Евгений Ваганович бодро прыгает с зонтиком в руках – довольно энергично для человека на восьмом десятке.

Артист принял участие в фотосессии, которая прошла в усадьбе Кусково. Евгений Петросян позировал на фоне дворца, кустов и цветов. А потом фотограф решил запечатлеть сатирика в движении и попросил его попрыгать на ступеньках усадьбы, держа в руках зонт. Евгений Ваганович исполнил просьбу, продемонстрировав отличную физическую форму.

Во время фотосессии Петросян прыгал с зонтиком на ступеньках усадьбы. Фото: кадр видео.

- Я 58 лет живу в Москве, но впервые попал в усадьбу Кусково. Здесь замечательно! – поделился своими впечатлениями юморист.

Петросян тщательно следит за своим здоровьем: он постоянно занимается спортом. Сатирик посвящает фитнесу полтора часа и делает 30 упражнений на каждой тренировке. Кроме того, Евгений Ваганович тренирует растяжку. Как-то он поделился в Инстаграме видеороликом, в котором массажист поднимает ноги артиста, лежащего на массажном столе, и растягивает их с помощью специального аппарата. Видимо, упражнения пошли Евгению Вагановичу на пользу, и он в отличной физической форме.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оформили брак в декабре прошлого года, но лишь недавно супруги перестали скрывать семейные отношения. Молодожены по-прежнему не делятся с поклонниками подробностями личной жизни. И 74-летний Евгений Ваганович, и его 31-летняя возлюбленная считают, что счастье любит тишину. Впрочем, избранница юмориста частенько рассуждает в Инстаграме об отношениях мужчины и женщины. Брухунова уверена: чтобы быть счастливой, ей необходимо чувствовать себя самостоятельной и полностью реализовавшейся. Ее пугает мысль о том, что она может стать лишь тенью своего знаменитого мужа. Татьяна уверена: всего в жизни она добилась сама, без помощи своего звездного супруга.

- Меня пугает фраза: «Вы две половинки»! Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный. Меня никогда не было «половину». Более того, я глубоко убеждена, что только два взрослых, сформировавшихся человека могут создать семью. Настоящую, где будут ценить и уважать друг друга, прислушиваться к мнению родителей, ценить их жизненный опыт, - считает супруга петросяна. - Уж точно не собираюсь в угоду чьим-то (пусть даже Любимого человека) желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова. Написала «любимого человека» и задумалась. А разве по-настоящему любящий будет тебя переформатировать? Зная, что это «шило в попе» на долго не удержать?! Уверена, нет! Он приложит максимум усилии , чтобы ты реализовалась не только как мать, но и как профессионал, как красивая женщина!

Напомним, ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни.