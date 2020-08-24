«Быстрее, выше, инновационнее!»: Большие игры после эпидемии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Территория, свободная от COVID-19»

Именно этот лозунг первым бросается в глаза на сайте шестого Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Форум проходит с 23 по 29 августа.

Что ж, меры предосторожности на таких мероприятиях обязательны – маски, перчатки, дистанция в полтора метра. Впрочем, несмотря на это, в парке «Патриот» и на других площадках форума, как и раньше, соберутся сотни тысяч специалистов и любителей военной техники.

Пандемия коронавируса не могла не внести коррективы. Из 133 стан, которым были направлены приглашения, свои делегации в Россию направят только 35. Однако на масштабах форума это существенно не отразилось.

Как рассказал журналистам начальник Управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно- исследовательской деятельности Минобороны полковник Олег Кулаковский, в выставке принимают участие более 1,5 тыс. компаний. Они представят свыше 28 тысяч образцов вооружений и техники.

Технические новинки на форумах «Армия» появлялись всегда. Однако у нынешнего форума есть ряд отличительных особенностей. И они делают его по-настоящему уникальным.

Армейская синергия

Главное отличие форума «Армия-2020» в том, что в этом году он впервые совмещен с «Армейскими международными играми». Одновременное открытие состоялось в парке «Патриот» 23 августа. Так что члены делегаций, решившие приехать, смогут увидеть два события в одном.

Посетив Конгрессно-выставочный центр «Патриот», где развернута статическая экспозиция, можно будет за несколько минут переместиться на полигон Алабино. И там посмотреть как динамические показы, так и состязания лучших команд по основным дисциплинам «АрМИ-2020».

Конечно, в первую очередь, соревнования по танковому биатлону.

- Два знаковых мероприятия Министерства обороны, подчиняясь принципу синергии, увеличат потенциальные возможности друг друга, - сказал по этому поводу министр обороны Сергей Шойгу. - Впечатление от динамического показа техники будет усилено азартом соперничества команд. Повысится уровень представительства иностранных делегаций. Расширятся возможности официальных переговоров и встреч. Вырастет число поклонников - как у нас в стране, так и за ее пределами.

Синергия распространится не только на «Алабино». В этом году к форуму присоединится полигон Ашулук в Астраханской области. Раньше на нем проходил конкурс ПВО «Чистое небо» «Армейских международных игр». Теперь же на Ашулуке состоится и демонстрация уникальной программы противодействия беспилотным летательным аппаратам. По некоторым данным, силам ПВО предстоит не просто показать способы борьбы с беспилотниками, но и отразить их массированную атаку на свои позиции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

43 площадки

В нынешнем году форум «Армия-2020» раскинется на небывалых площадях. Не «Ашулуком» единым - форум пройдет на 43 площадках – полигонах, аэродромах, в филиалах парка «Патриот» во всех военных округах и во многих регионах страны.

Как заявил на специальном брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны Андрей Гончаров, общая площадь статической экспозиции форума по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 000 квадратных метров. Она превысит 320 тысяч кв.м.

Если раньше мероприятия форума «Армия» в регионах ограничивались небольшими выставками, то в нынешнем году это будут полноценные статические и динамические экспозиции. В которые включена и научно-деловая программа.

К примеру, в Приморье в рамках форума представят экспозицию боевой техники, выставку авиационной техники морской авиации ВМФ. В филиале парка «Патриот» на острове Русский развернут образцы вооружения времен Великой Отечественной. А на базе Дальневосточного федерального университета и в Доме офицеров флота ожидаются мероприятия научно-деловой программы. А в Ставрополе мероприятия форума пройдут на базе филиала парка «Патриот» и мультимедийного интерактивного музея «Россия – моя история». Для статичного и динамического показа будет задействовано более 30 единиц военной техники.

Умный гарнизон

Еще одна особенность предстоящего форума – инновационность и цифровизация. Организаторы планируют создать в Конгрессно-выставочном центра «Патриот» специальный кластер – «Инновационный клуб». Это единое пространство для демонстрации разработок и научно-технологических проектов двойного назначения. Кроме того, будет и еще одна инновационная площадка - экспозиция, сформированная под эгидой Военного инновационного технополиса «ЭРА».

- В рамках этой экспозиции будет представлена инновационная деятельность Минобороны России, - говорит начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны Андрей Гончаров. – Это разработки технополиса «ЭРА» и научных рот, а также наиболее интересные и перспективные проекты, отобранные по результатам проведенных «Дней инноваций» в вузах и научно-исследовательских организациях военного ведомства. Всего будет показано около 60 инновационных образцов.

Среди прочего, специалисты «ЭРЫ» представят пример внедрения инноваций с элементами искусственного интеллекта в автоматизированную систему «Умный гарнизон». Это системы, позволяющие создать объединенную базу данных в масштабах одного гарнизона и автоматизировать взаимодействие участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Системы искусственного интеллекта будут и в экспозиции «Цифровая армия». Кроме того, в этом разделе можно будет оценить разработки, связанные с программным обеспечением для предприятий ОПК, услугами хранения и обработки данных, аппаратное обеспечение и системы информационной безопасности.

КСТАТИ

От «Арматы» до «Коалиции»

Форум «Армия» не может обойтись без оружейных новинок. По словам начальника управления конгрессно-выставочной деятельности ГУНИД Минобороны полковника Олега Кулаковского, оборонное ведомство намерено выставить более 370 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди экспонатов - не имеющий аналогов основной боевой танк Т-14 «Армата», тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал», боевая машина поддержки танков (БМПТ), самоходный миномет «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ», комплекс войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3», бронетранспортер «Бумеранг К-16» с боевым модулем боевой машины пехоты.